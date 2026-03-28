Sốc: Siêu sao Tiger Woods, bạn thân của Tổng thống Mỹ bị bắt sau cú lật xe kinh hoàng 28/03/2026 08:50

(PLO)- Huyền thoại golf Tiger Woods lại gây chấn động khi vướng vào vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại bang Florida, kéo theo việc bị bắt giữ với cáo buộc lái xe trong tình trạng suy giảm khả năng điều khiển phương tiện.

Vụ việc của Tiger Woods xảy ra vào ngày thứ 28-3 trên một con đường dân cư gần nơi ở của anh tại Jupiter Island, trích nguồn từ TNST. Theo thông tin từ cơ quan thực thi pháp luật, chiếc xe do Woods điều khiển đã va chạm với một xe tải trong lúc cố gắng vượt, dẫn đến việc mất kiểm soát và lật úp. Dù tình huống khá nguy hiểm, may mắn là cả Woods lẫn người liên quan đều không bị thương.

Cảnh sát trưởng hạt Martin, ông John Budensiek, cho biết Woods có dấu hiệu bất thường khi được kiểm tra tại hiện trường. Dù vượt qua bài kiểm tra nồng độ cồn qua hơi thở, các chuyên gia nhận dạng ma túy nhận định anh có thể đang chịu ảnh hưởng của một loại chất kích thích hoặc thuốc nào đó. Đáng chú ý, Tiger Woods đã từ chối thực hiện xét nghiệm nước tiểu – hành động khiến anh bị buộc thêm tội danh theo quy định pháp luật Florida.

Ông Budensiek giải thích rằng việc từ chối xét nghiệm khiến cơ quan chức năng không thể xác định chính xác Woods đã sử dụng chất gì trước thời điểm xảy ra tai nạn. Tuy vậy, theo luật hiện hành, người bị yêu cầu xét nghiệm vẫn có quyền từ chối, dù điều này có thể kéo theo hệ quả pháp lý.

Siêu sao golf Tiger Woods lại bị bắt. Ảnh: EPA.

Vị cảnh sát trưởng cũng nhấn mạnh rằng vụ việc hoàn toàn có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn. Con đường nơi xảy ra tai nạn chỉ có hai làn xe, và nếu có phương tiện đi ngược chiều vào thời điểm đó, tình hình có thể trở nên thảm khốc. Dù không đưa ra con số cụ thể về tốc độ, ông cho biết giới hạn tại khu vực là 30 dặm/giờ, đồng thời ám chỉ qua dấu vết hiện trường rằng chiếc xe đã trượt một quãng dài trước khi dừng lại.

Thông tin về vụ việc nhanh chóng lan rộng, thu hút sự quan tâm từ dư luận và cả giới chính trị. Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi được hỏi tại Miami, bày tỏ sự tiếc nuối và cho biết Tiger Woods là người bạn thân thiết của ông, đồng thời nhận định tay golf này đang trải qua giai đoạn khó khăn.

Theo quy định về DUI tại Florida, Woods có thể phải bị tạm giam tối thiểu tám giờ trước khi được xem xét thả tự do. Đây không phải lần đầu anh vướng vào rắc rối tương tự, khi từng bị bắt vào năm 2017 với cáo buộc lái xe trong tình trạng say xỉn.

Huyền thoại làng golf thế giới là bạn thân của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA.

Sự cố lần này diễn ra trong bối cảnh Woods vẫn đang vật lộn với hàng loạt chấn thương kéo dài suốt nhiều năm. Sau tai nạn nghiêm trọng tại California năm 2021 khiến chân phải bị tổn thương nặng, anh đã phải trải qua nhiều ca phẫu thuật phức tạp, bao gồm việc cấy ghép kim loại vào chân và mắt cá. Những vấn đề về gân Achilles và lưng tiếp tục ảnh hưởng đến phong độ và khả năng thi đấu của anh.

Dù vậy, Woods vẫn nỗ lực trở lại sân golf. Anh từng tham dự Masters 2022 và gần đây góp mặt tại giải đấu trong nhà TGL. Thậm chí, khả năng góp mặt tại Masters sắp tới vẫn chưa bị loại trừ.

Trong sự nghiệp lẫy lừng, Tiger Woods đã giành 15 danh hiệu major và sở hữu tổng cộng 82 chiến thắng PGA Tour, thành tích ngang bằng kỷ lục mọi thời đại. Tuy nhiên, ánh hào quang đó nhiều lần bị lu mờ bởi những bê bối cá nhân và biến cố đời tư.