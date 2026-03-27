5.000 runner ‘đổ bộ’ Cần Giờ với đường chạy xuyên rừng chạm biển gây sốt 27/03/2026 16:27

(PLO)- Hướng đến Ngày Thể thao Việt Nam cùng chuỗi ngày lễ lớn cuối tháng 4, đầu tháng 5, giải chạy VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 đang trở thành tâm điểm chú ý khi thu hút hơn 5.000 vận động viên đăng ký tham gia.

Sự kiện được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho phong trào chạy bộ, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Cần Giờ như một điểm đến thể thao - du lịch đầy tiềm năng.

Lần đầu tiên hệ thống giải chạy này xuất hiện tại Cần Giờ với một concept hoàn toàn khác biệt, khai thác tối đa lợi thế thiên nhiên đặc trưng của khu vực. Giải đấu dự kiến diễn ra vào sáng 1-5-2026, gồm các cự ly 5km, 10km, 21km và 42km, quy tụ vận động viên trong nước lẫn quốc tế.

Điểm đặc biệt nằm ở cung đường thi đấu được thiết kế theo hướng trải nghiệm. Các cự ly ngắn đưa người chạy men theo bờ biển với không khí trong lành, gió mát và cảnh quan mở rộng. Những vận động viên chinh phục bán marathon và marathon sẽ bước vào hành trình xuyên qua Rừng Sác – khu sinh quyển rộng lớn của TP.HCM với hệ sinh thái đặc trưng và không gian xanh hiếm có. Sự kết hợp giữa biển và rừng tạo nên một đường đua vừa thử thách vừa giàu cảm xúc.

Ông Mai Bá Hùng, Ủy viên Ủy ban Olympic Việt Nam cổ vũ cho giải chạy VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026. Ảnh: ANH KHÁNH.

Ban tổ chức cho biết công tác chuẩn bị đang được triển khai bài bản, từ hệ thống tiếp nước, hỗ trợ y tế cho đến lực lượng tình nguyện viên dọc tuyến đường. Yếu tố an toàn và trải nghiệm của vận động viên được đặt lên hàng đầu.

Không khí lễ hội cũng sẽ lan tỏa mạnh mẽ tại khu vực xuất phát Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Đêm 30-4, chương trình nghệ thuật cùng màn pháo hoa chào mừng ngày thống nhất đất nước dự kiến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Ngoài ra, khu ẩm thực và các hoạt động giải trí dành cho gia đình sẽ được tổ chức xuyên suốt, tạo nên một kỳ nghỉ sôi động.