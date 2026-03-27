Tứ kết AFC Champions League nữ: Naegohyang- CLB Nữ TP.HCM (15 giờ ngày 28-3, sân Quốc gia Lào): Thách thức tột độ khi đại diện Việt Nam gặp “tuyển Triều Tiên thu nhỏ” 27/03/2026 13:16

(PLO)- Nhà vô địch Việt Nam gần như chạm trán với "tuyển Triều Tiên thu nhỏ" ở tứ kết AFC Champions League trên sân vận động Quốc gia Lào.

15 giờ ngày 28-3, CLB nữ TP.HCM chạm trán nhà vô địch nữ Triều Tiên Naegohyang trên sân Quốc gia Lào trong khuôn khổ tứ kết AFC Champions League nữ 2025-2026 (chỉ đá 1 lượt trận). Quá thách thức cho đại diện bóng đá nữ Việt Nam khi phải chạm trán Naegohyang được ví là “tuyển Triều Tiên thu nhỏ”.

Naegohyang có rất nhiều gương mặt tuyển thủ quốc gia vừa đoạt vé tham dự vòng chung kết World Cup 2027 tại Úc. Nên nhớ bóng đá nữ Triều Tiên có đẳng cấp thế giới.

CLB Naegohyang của Triều Tiên (đỏ) sở hữu rất nhiều tuyển thủ Triều Tiên vừa đá Asian Cup 2026 tại Úc. Ảnh: AFC.

Không dễ cho cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi vào bán kết năm nay khi gặp đối thủ quá lớn ngay vòng knock out. Nhớ hồi năm ngoái tại tứ kết, CLB nữ TP.HCM chạm trán Abu Dhabi Country (UAE) và thắng ngược dòng kịch tính 4-3 sau khi bị dẫn 3-0 ngay trên sân Thống Nhất.

Champions League 2025-2026 mùa này, CLB nữ TP.HCM cũng về nhì như Naegohyang nhưng lại đụng độ nhau. Nguyên do đại diện Việt Nam về thứ nhì bảng A (sau Melbourne FC), còn Naegohyang về thứ nhì bảng C sau Tokyo Verdy Beleza nên 2 đội phải chạm trán ở tứ kết.

CLB nữ TP.HCM (đỏ) gặp gỡ đồng nghiệp Triều Tiên lúc 15 giờ ngày 28-3 trên sân Quốc gia Lào. Ảnh: AFC.

Lẽ ra Naegohyang tiếp CLB nữ TP.HCM tại Triều Tiên, song những năm gần đây các CLB và đội tuyển đất nước này không đá sân nhà mà mượn sân nước ngoài.

Hiện tại, đội nữ TP.HCM có những tuyển thủ như thủ môn Kim Thanh, Huỳnh Như, Cù Thị Huỳnh Như, Thu Thảo... cùng dàn ngoại binh đến từ Mỹ, nhưng sẽ rất khó rút ngắn cách biệt với Naegohyang có quá nhiều tuyển thủ Triều Tiên.

Phía bên kia, Naegohyang rất mạnh với nhiều cầu thủ vừa đá Asian Cup 2026 trong màu áo tuyển Triều Tiên như Ri Kum-hyang, Ri Son-ok, Park Hyon-jong, Choe Kum-ok, Ri Yu-jong, Ri Hyong-gong... cùng hàng loạt gương mặt trẻ xuất sắc khác từng vô địch World Cup U-17 và U-20 năm 2024.

Ba trận tứ kết còn lại:

Tokyo Verdy Beleza tiếp Stallion Laguna trên sân Tokyo (lúc 12 giờ ngày 28-3): Không có cửa cho đại diện Philippines dẫu có rất nhiều tuyển thủ vừa đoạt vé World Cup 2027 trong màu áo tuyển quốc gia như thủ môn Olivia McDaniel, Chandler McDaniel, Christensen, Pasion...

Melbourne FC tiếp Nasaf (Uzbekistan) lúc 11 giờ ngày 29-3: Melbourne sẽ giành quyền vào bán kết mà không mất quá nhiều mồ hôi.

Wuhan Jiangda tiếp Suwon tại sân Vũ Hán lúc 18 giờ ngày 29-3: Đây là trận đấu đáng xem vì tương quan lực lượng đồng đều. Tuy nhiên, đại diện của Trung Quốc vẫn được đánh giá cao hơn nhờ ưu thế sân nhà.