Nói quá lại thua thảm, HLV Pochettino của tuyển Mỹ coi chừng bị lật ghế? 29/03/2026 12:27

Chiến lược gia Argentina, HLV Pochettino càng “đao to búa lớn” thì tuyển Mỹ chơi càng tệ. Coi chừng chính các cầu thủ Mỹ sẽ “lật ghế” như cách họ từng làm với Jurgen Klinsmann.

Sáng sớm 29-3, trên sân nhà Atlanta, đội tuyển Mỹ, đồng chủ nhà World Cup 2026 đã bị đại diện châu Âu - Bỉ đánh bại 5-2. Một cái thua mà có thể cựu HLV của Tottenham phải coi lại cách ăn nói của mình.

Tuyển Mỹ (sọc đỏ - trắng) thua Bỉ 2-5. Ảnh: BLD

Cách đây không lâu, ông tuyên bố tuyển Mỹ có thể vô địch World Cup 2026. Rồi cách đây 3 ngày, HLV Pochettino lại đăng đàn rất bóng bẫy: “Tuyển Mỹ cứ chơi theo cảm hứng của mình. Hãy tận hưởng, vì tận hưởng bạn sẽ sáng tạo và dẫn đến nhiều cơ hội đánh bại đối thủ hơn. Hãy chơi vì cảm hứng, đừng áp lực gì cả”.

Vâng, những gì HLV Pochettino dạy bảo học trò kiểu này có lẽ bằng thừa.Tại các kỳ World Cup, tuyển Mỹ nổi tiếng chơi hồn nhiên, không toan tính, không thực dụng, không quá chú trọng khai thác điểm yếu đối phương cũng chẳng tìm cách hạn thế mạnh đối phương mà chơi theo cảm hứng của mình.

Thủ môn Matt Turner của tuyển Mỹ 5 lần vào lưới nhặt bóng. Ảnh: MM.

Tuy nhiên, những năm gần đây thành tích quá yếu kém của tuyển Mỹ nhưng lại được cư xử như VIP khiến đồng nghiệp tuyển nữ Mỹ liên tục chỉ trích và thậm chí kiện ra tòa vì bất bình đẳng giới trong thu nhập.

Chẳng hạn, tuyển nam đi thi đấu bằng chuyên cơ, dự giải ở khách sạn cao cấp nhưng thành tích rất bèo bọt. Còn tuyển nữ thì mang tiền khổng lồ về cho LĐBĐ Mỹ nhờ thành tích, nhưng đi thi đấu lại đi máy bay thương mại, ở khách sạn bình thường, lương, thưởng thấp. Họ đã từng chỉ trích và xúc phạm HLV Jurgen Klinsmann rất nặng khiến LĐBĐ Mỹ phải buộc chiến lược gia Đức từ chức.

Nay, cựu HLV Tottenham về dẫn dắt tuyển Mỹ thích... nói nhiều, kiểu “đao to búa lớn” như tuyển Mỹ sẽ vô địch World Cup 2026. Thế nhưng trận giao hữu sáng sớm 29-3, chủ nhà thua thảm Bỉ 2-5... coi chừng chiến lược gia Argentina lại bay ghế.