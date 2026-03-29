Bất thường đại chiến MU - Liverpool 29/03/2026 11:54

(PLO)- Cuộc đối đầu kinh điển giữa Manchester United và Liverpool tại giải Ngoại hạng Anh bất ngờ gây tranh cãi khi ban tổ chức quyết định thay đổi lịch thi đấu theo cách hiếm thấy.

Trận cầu đinh Man United và Liverpool vốn được ấn định diễn ra vào ngày 2-5 lúc 15 giờ (giờ địa phương) đã không còn giữ nguyên kế hoạch ban đầu.

Theo thông báo mới nhất, màn so tài ở Old Trafford sẽ chuyển sang ngày 3-5, dù thời điểm cụ thể được điều chỉnh khiến nhiều người bất ngờ. Thay vì khung giờ quen thuộc của “Super Sunday” là 16 giờ 30, trận đấu lại được đẩy lên sớm hơn, bắt đầu lúc 15 giờ 30 (21 giờ 30, giờ Việt Nam). Đây là mốc giờ khá lạ lẫm với một trận cầu lớn được phát sóng trực tiếp tại Anh.

Thông thường, các trận cầu tâm điểm vào cuối tuần sẽ rơi vào hai khung giờ phổ biến là 14 giờ hoặc 16 giờ 30. Việc lựa chọn 15 giờ 30 khiến giới chuyên môn lẫn người hâm mộ đặt dấu hỏi về lý do phía sau. Theo một số nguồn tin, quyết định này xuất phát từ yếu tố an ninh, bởi những trận đấu giữa các đội bóng có lượng cổ động viên đông đảo như MU hay Liverpool thường được xếp lịch sớm hơn để giảm thiểu rủi ro.

Liverpool bị thay đổi lịch đấu ở sân Old Trafford. Ảnh: EPA.

Thực tế, đây không phải lần đầu lịch thi đấu của những trận cầu “nóng” bị điều chỉnh. Trước đó, các cuộc đối đầu giữa Manchester United và Liverpool trong năm 2024, bao gồm cả ở FA Cup lẫn Ngoại hạng Anh, cũng từng diễn ra vào khung giờ 15 giờ 30 vì lý do tương tự. Những trận derby Manchester tại Etihad vào các năm 2023 và 2024 cũng phải thay đổi giờ bóng lăn nhằm đáp ứng yêu cầu an ninh từ lực lượng chức năng.

Sự xáo trộn về lịch thi đấu không dừng lại ở trận cầu đinh này. Vòng đấu cùng tuần cũng chứng kiến nhiều thay đổi đáng chú ý. Chelsea sẽ gặp Nottingham Forest vào chiều ngày 4-5, trùng với dịp lễ tại Anh, điều hiếm khi xảy ra ở Ngoại hạng Anh. Cũng trong ngày này, Everton tiếp đón Manchester City vào buổi tối.

MU tiếp khách Liverpool là trận cầu đinh ở giải Ngoại hạng Anh. Ảnh: EPA.

Ở các cặp đấu khác, Arsenal tiếp Fulham vào tối 3-5 trong bối cảnh họ vẫn đang cạnh tranh ngôi vô địch, còn Aston Villa chạm trán Tottenham vào buổi chiều cùng ngày. Vòng đấu sẽ khởi tranh từ tối 2-5 với trận Leeds United gặp Burnley.

Những điều chỉnh bất thường này cho thấy Ngoại hạng Anh ngày càng chịu tác động lớn từ truyền hình và các yếu tố ngoài chuyên môn, khiến lịch thi đấu trở nên khó đoán.