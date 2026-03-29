Tiền đạo Dangda rút lui, tuyển Thái Lan lo lắng 29/03/2026 11:34

HLV Anthony lại thêm đứng ngồi không yên khi tiền đạo Dangda đã chính thức từ chối lên tuyển Thái Lan trong sứ mệnh phải thắng Turkmenistan tối 31-3.

Cùng với Dangda, còn tay săn bàn trẻ Yotsakom Buphana cũng không thể lên tuyển. Một vấn đề cực kỳ hóc búa đặt ra cho nhà cầm quân Anthony Hudson trước trận cầu sống còn với đại diện Trung Á.

HLV Anthony Hudson vừa nhận tin kém vui khi chân sút lão luyện Dangda không lên tuyển Thái Lan. Ảnh: BP.

Lượt trận cuối bảng D trên sân Rajamangala, tuyển Thái Lan buộc phải thắng Turkmenistan thì mới có vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Lượt đi, tuyển Thái Lan do HLV Masatada Ishii dẫn dắt đã bị đại diện Trung Á này đánh bại 3-1.

Báo chí Thái Lan cho biết Dangda từ chối lên tuyển với nguyên nhân chấn thương. Tương tự là tiền đạo trẻ Yotsakon rất hay hồi vòng loại U-23 châu Á và giải vô địch U-23 Đông Nam Á cũng không có mặt.

Nhớ khi mời Dangda lên tuyển Thái Lan cho lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027, HLV Hudson giải thích: "Đó là tay săn bàn huyền thoại. Tôi không cần anh ấy còn sức lực như hồi trẻ, tôi chỉ cần Dangda ở kinh nghiệm xử lý ăn bàn khi đứng trước cơ hội. Dangda rất giỏi chớp thời cơ nhờ kinh nghiệm trận mạc quốc tế".

Tiền đạo Dangda, 37 tuổi có kinh nghiệm quốc tế ở những trận đấu căng. Ảnh: BP.

HLV Hudson gọi tiền đạo Benjamin Davis, 24 tuổi thay thế Dangda. Hai cựu binh khác là Bunmathan và Yooyen sẽ lên tuyển cùng nhạc trưởng Chanathip để “gánh team” trong cuộc chạm trán với Turkmenistan.

Thời gian qua, HLV Anthony Hudson thừa nhận, ông chịu áp lực vô cùng lớn trước trận đấu sinh tử tối 31-3. Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, doanh nhân Nualpham Lamsam (madam Pang) hứa thưởng khủng. Nhưng nếu không đạt được mục tiêu 3 điểm, có lẽ ghế của HLV Anthony Hudson cũng... gãy.

Trong khi đó, HLV Rovshen Meredov sẽ mang “bộ khung” CLB Arkadag, nhà vô địch AFC Champions League 2024-2025 cho đội tuyển Turkmenistan để đối đầu với Thái Lan. Chính thành phần này từng đánh bại Thái Lan 3-1 ở lượt đi.