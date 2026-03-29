Sốc nặng ở đội tuyển Anh: 8 trụ cột rút lui trước đại chiến Nhật Bản 29/03/2026 10:52

(PLO)- Đội tuyển Anh bất ngờ rơi vào tình thế chông chênh khi có tới tám cầu thủ đồng loạt rời trại huấn luyện chỉ ít ngày trước trận giao hữu gặp Nhật Bản trên sân Wembley vào ngày 1-4.

Quyết định chia tay 8 cầu thủ ở đội tuyển Anh được đưa ra ngay sau trận hòa Uruguay 1-1 ngày 28-3, khiến kế hoạch chuẩn bị của HLV Thomas Tuchel bị ảnh hưởng đáng kể.

Danh sách những cái tên rút lui bao gồm Aaron Ramsdale, Fikayo Tomori, Dominic Calvert-Lewin, John Stones, Adam Wharton, Noni Madueke, Declan Rice và Bukayo Saka. Theo thông báo chính thức từ Liên đoàn bóng đá Anh (FA), nguyên nhân chủ yếu đến từ các vấn đề chấn thương, buộc ban huấn luyện phải cho phép họ trở về CLB để điều trị và hồi phục.

HLV Tuchel mất quá nhiều cầu thủ trước trận tiếp Nhật Bản. Ảnh: EPA.

Trước đợt tập trung tháng 3, HLV Tuchel đã triệu tập tổng cộng 35 cầu thủ nhằm thử nghiệm lực lượng. Sau khi tám người rời đội, quân số hiện tại chỉ còn 27. Dù vậy, con số này vẫn đủ để đảm bảo cho trận giao hữu sắp tới diễn ra bình thường, đồng thời nằm trong giới hạn cho phép nếu xét theo quy định đăng ký tối đa 26 cầu thủ tại World Cup 2026.

Điều đáng chú ý là đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ thông tin nào về việc bổ sung nhân sự thay thế. Tuchel vẫn giữ im lặng về khả năng gọi thêm tân binh, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng về chiều sâu đội hình, đặc biệt ở những vị trí quan trọng vừa bị khuyết.

Tuyển Anh hiện tại chỉ còn 27 cầu thủ. Ảnh: EPA.

Trận đấu của đội tuyển Anh tiếp khách Nhật Bản mang ý nghĩa như một bài kiểm tra gấp rút. Nhưng đây cũng là thời cơ cho những gương mặt còn lại thể hiện năng lực, đồng thời thử thách khả năng xoay xở của HLV Tuchel khi lực lượng bị sứt mẻ nghiêm trọng.