Ngoại hạng Anh xem xét bỏ VAR? 30/03/2026 11:58

Một cuộc thống kê ở Anh cho thấy gần 80% fan Ngoại hạng Anh ủng hộ không dùng VAR. Ban tổ chức giải Anh xem xét vấn đề một cách nghiêm túc và không loại trừ khả năng bỏ VAR trả lại “sự hồn nhiên” và “sự tự nhiên” của bóng đá.

Hiệp hội cổ động viên Ngoại hạng Anh (FSA), đã tiến hành cuộc thống kê chi tiết 8 ngàn fan của giải Anh. Cuộc thống kê kéo dài từ 26-2 đến 23-3. Sở dĩ thời gian kéo dài là để fan trả lời một cách cân nhắc nhất, có trách nhiệm nhất, suy nghĩ chín chắn nhất để đưa ra ý kiến của mình.

Sau thống kê ở Ngoại hạng Anh, Ban tổ chức sẽ xem xét nghiêm túc, tương lại có loại VAR hay không? Ảnh: NST

Kết quả trong 8 ngàn fan giải cao nhất Anh, có 75,7% ủng hộ bỏ VAR để trả lại “sự hồn nhiên”, “sự tự nhiên” của bóng đá qua phán quyết của trọng tài mà không có sự hỗ trợ từ công nghệ hỗ trợ video.

Cũng trong 8 ngàn fan được hỏi có đến 91,7% cho rằng nên bỏ ngay VAR khỏi các trận bóng đá. Những con số thống kê đầy ấn tượng này đặt ra một vấn đề không hề nhỏ là buộc Ban tổ chức giải Anh phải xem xét nghiêm túc về nó. Cùng trong thời gian qua, cả thế giới lẫn những người chức trách đã nhìn thấy mọi thực trạng về VAR. Giải cao nhất Anh và PGMO (tổ chức trọng tài và quan chức điều hành các trận đấu ngoại hạng Anh) sẽ xem xét thấu đáo và đưa ra giải pháp hợp lý nhất.

Lâu nay VAR có những hỗ trợ rất đắc lực, đó là điều không chối cãi, nhất là những tình huống trọng tài không theo kịp, phạt đền, không phạt đền, việt vị hay không, đánh nguội, phạm lỗi không nằm trong tầm quan sát của trọng tài... Tuy nhiên nhìn chung là VAR cũng làm cho trận đấu trở nên phiền phức khi trận đấu kéo quá dài thời gian bù giờ và chưa chắc đã chuẩn mực trong việc đưa ra phán quyết của trọng tài trên sân và tổ VAR.

Hãy trả lại “sự tự nhiên” và thậm chí tranh luận không dứt... vốn có của bóng đá. Điển hình nhất là “bàn tay Chúa” của Maradona ghi vào lưới tuyển Anh ở tứ kết Mexico 86. Nếu ngày nay, tiền bối Maradona làm điều này thì sẽ nhận thẻ đỏ rời sân rồi. Nhưng nó là một “tuyệt tác” ở một góc độ nào đó mà bóng đá phải có.