MU lấy vé chơi Champions League, Tottenham lao thẳng xuống hạng 13/04/2026 16:25

(PLO)- Giải Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026 đang bước vào “khúc cua tử thần”, khi sức nóng lúc này không chỉ nằm ở cuộc đua vô địch mà còn bùng lên dữ dội ở suất dự Champions League và dưới đáy bảng xếp hạng.

Trong lúc nhóm dẫn đầu Premier League còn căng mình tranh ngôi số một, siêu máy tính Opta dự báo cuộc chiến giành vé tham dự Champions League và màn chạy trốn suất xuống hạng cũng đang tạo ra hàng loạt kịch bản khó lường.

Ở nhóm cạnh tranh vé châu Âu, Manchester United đang trở thành cái tên gây chú ý lớn. Dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick, đội chủ sân Old Trafford cho thấy dấu hiệu hồi sinh rõ rệt sau quãng thời gian sa sút. Phong độ khởi sắc giúp họ được đánh giá đủ khả năng cán đích ở vị trí thứ ba với khoảng 66 điểm, qua đó mở ra cơ hội lớn để trở lại Champions League sau thời gian vắng mặt.

Nửa xanh thành Manchester tranh ngôi vô địch Premier League còn nửa đỏ tìm suất chơi Champions League. Ảnh: EPA.

Phía sau MU, Aston Villa vẫn bám đuổi đầy quyết tâm. Dù không còn nhiều hy vọng chen chân vào cuộc đua vô địch, đội bóng của HLV Unai Emery vẫn gần như nắm chắc chiếc vé dự sân chơi số một châu Âu mùa sau. Tỷ lệ thành công của họ được dự đoán lên tới 94,4%, con số cho thấy Aston Villa đang nắm lợi thế rất lớn ở chặng nước rút.

Trong khi đó, vị trí thứ năm, suất cuối cùng có thể đưa một đội bóng đến Champions League, nhiều khả năng sẽ thuộc về Liverpool. Đội bóng thành phố Cảng không còn giữ được hình ảnh bùng nổ như mùa giải đăng quang trước đó, nhưng họ vẫn duy trì sự ổn định tốt hơn Chelsea, đội đang liên tục trồi sụt và đánh mất lợi thế trong giai đoạn quyết định.

Khó cho Tottenham trụ lại giải Ngoại hạng Anh. Ảnh: EPA.

Ở cuối bảng xếp hạng, Tottenham Hotspur đang thực sự rơi vào tình cảnh báo động. Thất bại 0-1 trước Sunderland cuối tuần qua tiếp tục đẩy Spurs đến gần mép vực hơn. Chỉ giành 3 điểm trong 12 trận gần nhất, đội bóng thành London đang đối mặt nguy cơ xuống hạng với tỷ lệ lên tới 46,06%. Ngay cả sự xuất hiện của HLV Roberto De Zerbi cũng chưa thể mang lại cú hích đủ lớn để thay đổi cục diện.

Trái ngược với Tottenham, West Ham đang dần tự cứu mình bằng những kết quả tích cực. Leeds United và Nottingham Forest cũng tạm yên tâm, còn Burnley cùng Wolverhampton bị xem là hai cái tên khó thoát suất rớt hạng nhất.