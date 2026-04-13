Man United trói chân ‘báu vật’ 13/04/2026 15:28

(PLO)- Bất ngờ Man United đang tiến rất gần đến việc giữ chân viên ngọc sáng giá nhất của mình khi các cuộc đàm phán gia hạn với Kobbie Mainoo đạt những bước tiến quan trọng.

Trong khi Man United vừa trải qua giai đoạn nhiều biến động, thông tin Ban lãnh đạo giữ chân ngôi sao trẻ Mainoo mang đến tín hiệu tích cực cho tương lai lâu dài tại Old Trafford.

Dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick, Mainoo đã vươn mình trở thành một mắt xích không thể thay thế ở tuyến giữa. Sau thời kỳ thiếu ổn định dưới triều đại Ruben Amorim, tiền vệ trẻ trưởng thành từ học viện đã tận dụng cơ hội để khẳng định giá trị. Khả năng kiểm soát bóng, tư duy chiến thuật và sự chín chắn giúp anh nhanh chóng chiếm được niềm tin từ ban huấn luyện lẫn người hâm mộ.

Dù hợp đồng hiện tại của Mainoo vẫn còn thời hạn đến năm 2027 kèm điều khoản gia hạn thêm một năm, ban lãnh đạo Man United đã chủ động đề xuất một bản hợp đồng mới kéo dài tới 5 năm. Đây là bước đi chiến lược nhằm giữ chân tài năng trẻ trước sự quan tâm ngày càng lớn từ các ông lớn châu Âu.

HLV Carrick tỏ ra khá tự tin về tiến trình đàm phán. Ông cho biết mọi thứ đang đi đúng hướng và bầu không khí nội bộ hiện tại đủ tích cực để hai bên sớm đạt được thỏa thuận cuối cùng. Theo vị chiến lược gia người Anh, sự ổn định trong phòng thay đồ và định hướng phát triển rõ ràng đang tạo nền tảng thuận lợi cho việc giữ chân các trụ cột.

Bên cạnh câu chuyện hợp đồng cá nhân, Carrick cũng thẳng thắn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giành vé dự UEFA Champions League. Theo ông, sân chơi danh giá nhất châu Âu đóng vai trò lớn trong việc duy trì sức hút của CLB.

Việc góp mặt thường xuyên tại giải đấu này sẽ giúp Man United giữ được những cầu thủ tốt nhất, đồng thời tăng khả năng thu hút các mục tiêu chuyển nhượng chất lượng cao. Ngoài yếu tố chuyên môn, nguồn thu tài chính từ Champions League cũng có ý nghĩa lớn trong kế hoạch phát triển.

Hướng đến kỳ chuyển nhượng mùa hè, HLV Carrick xác nhận Man United đã bắt đầu chuẩn bị từ sớm. Dù chưa tiết lộ cụ thể các phương án, ông khẳng định vị trí trên bảng xếp hạng cuối mùa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ngân sách và chiến lược mua sắm.