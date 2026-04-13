Sốc: Man City dễ qua mặt Arsenal vô địch Premier League 13/04/2026 15:07

(PLO)- Dữ liệu từ siêu máy tính của Opta cho thấy kịch bản tưởng như khó xảy ra lại đang dần trở thành hiện thực khi Arsenal có dấu hiệu chững lại, trong lúc Man City tăng tốc mạnh mẽ ở giai đoạn quyết định.

Cuộc đua vô địch Premier League mùa 2025-2026 đang nóng lên từng vòng đấu, và những diễn biến mới nhất đang khiến cục diện thay đổi nhanh chóng. Sau vòng 32, Arsenal vẫn giữ ngôi đầu bảng nhưng chỉ còn hơn Man City có 6 điểm, trong khi thầy trò HLV Pep Guardiola còn 1 trận chưa đấu.

Vòng 32 chứng kiến hai hình ảnh trái ngược. Trên sân Emirates, Arsenal bất ngờ gục ngã 1-2 trước đội khách Bournemouth, một cú sảy chân gây ảnh hưởng lớn về mặt tâm lý.

Tiếc cho Arsenal gục ngã không đáng ở gian đoạn nước rút. Ảnh: EPA.

Trong khi đó, Manchester City thể hiện sức mạnh vượt trội khi hành quân đến Stamford Bridge và đánh bại Chelsea với tỷ số 3-0. Đó là trận đấu mà thầy trò HLV Pep Guardiola kiểm soát hoàn toàn thế trận và không cho đối thủ nhiều cơ hội phản kháng.

Khoảng cách giữa hai đội hiện chỉ còn 6 điểm, với Arsenal tạm dẫn đầu với 70 điểm, còn Man City bám sát phía sau với 64 điểm. Điều khiến cuộc đua trở nên căng thẳng hơn là đội bóng của Guardiola vẫn còn một trận chưa đấu. Đáng chú ý, hai đội sẽ đối đầu trực tiếp tại sân Etihad vào ngày 19-4, trận đấu có tính quyết định ngôi vương.

Manchester City có khả năng qua mặt Arsenal để lên ngôi Premier League mùa này. Ảnh: EPA.

Dù phong độ gần đây không thực sự thuyết phục, Arsenal vẫn được Opta đánh giá cao nhất cho chức vô địch. Xác suất đăng quang của họ đang ở mức 87,36%, giảm mạnh so với con số 97% trước đó. Sự suy giảm này phản ánh rõ đà vươn lên của Man City, khi cơ hội của họ đã tăng lên 12,74%.

Theo dự đoán, Arsenal có thể cán đích với khoảng 82 điểm, trong khi Manchester City dự kiến đạt 76 điểm và xếp thứ hai. Tuy vậy, với phong độ hiện tại và lợi thế lịch thi đấu, đội bóng áo xanh hoàn toàn có thể biến mọi dự đoán thành sai lầm nếu tiếp tục duy trì sự ổn định trong những vòng còn lại.