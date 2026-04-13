Bị dồn vào chân tường, Barcelona tự tin lật đổ Atletico 13/04/2026 13:24

Dù đội bóng xứ Catalan đang bị dẫn 0-2 sau thất bại ngay trên sân nhà Camp Nou. Tuy nhiên, HLV Flick khẳng định các học trò Barcelona của ông không cần đến một “phép màu” để lội ngược dòng.

Theo chiến lược gia người Đức, điều Barcelona cần chỉ đơn giản là chơi đúng khả năng. Ông tin rằng nếu toàn đội thể hiện được phong độ tốt nhất, việc ghi cách biệt đủ lớn để đi tiếp hoàn toàn nằm trong tầm tay. Đây là chiêu lên giây cót tinh thần mang tính khích lệ của Flick sau nhiều ý kiến cho rằng nhiệm vụ này gần như bất khả thi.

Rất may là chiến thắng 4-1 của Barca trước Espanyol tại La Liga vừa qua được xem là cú hích quan trọng về mặt tâm lý. HLV Flick tiết lộ toàn đội đã có những điều chỉnh chiến thuật phù hợp sau trận lượt đi Champions League, đồng thời tận dụng quỹ thời gian ngắn để phục hồi thể lực. Những trụ cột như Frenkie de Jong đã sẵn sàng bước vào trận đấu quyết định tại sân Riyadh Air Metropolitano.

HLV Flick tự tin ngược dòng Atletico ở lượt về trận tứ kết Champions League ngay trên sân khách. Ảnh: EPA.

Dù bị đặt vào thế khó, Barcelona vẫn có cơ sở để nuôi hy vọng. Lịch sử từng chứng kiến họ tạo nên một trong những màn ngược dòng vĩ đại nhất Champions League khi đánh bại Paris Saint-Germain với tỷ số 6-1 sau khi thua 0-4 ở lượt đi mùa giải 2016-2017. Ký ức đó tiếp tục là nguồn cảm hứng lớn cho đội bóng.

Nếu Barcelona có thể duy trì sự tập trung và tận dụng cơ hội hiệu quả, họ hoàn toàn có thể viết tiếp một chương sử kỳ diệu khác tại đấu trường châu Âu.