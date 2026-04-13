V-League tăng suất ngoại binh hại nhiều hơn lợi 13/04/2026 06:39

(PLO)- Đề xuất nâng hạn ngạch ngoại binh lên 5 người tại V-League 2026-2027 đang tạo ra làn sóng tranh luận gay gắt chưa từng có, bởi những mặt hại nhiều hơn lợi.

Tăng suất ngoại binh V-League ẩn sau mục tiêu nâng cao chất lượng giải đấu là những nỗi lo sâu sắc về sự tồn tại của cầu thủ nội, cấu trúc tài chính mong manh của các CLB và hướng đi lâu dài của bóng đá Việt Nam. Khi nhìn thẳng vào thực tế, cán cân lợi - hại dường như đang nghiêng rõ về phía rủi ro.

Khi cầu thủ nội dần biến mất khỏi sân khấu chính V-League…

Theo đề xuất đang được thảo luận, mỗi đội bóng tại V-League có thể đăng ký tối đa 5 ngoại binh, thậm chí cao hơn nếu tham dự các giải đấu châu lục. Điều này thoạt nhìn mang đến cảm giác tích cực khi chất lượng chuyên môn có thể được cải thiện. Tuy nhiên, đằng sau đó là nguy cơ rõ ràng về việc thu hẹp cơ hội thi đấu của cầu thủ nội.

Nếu tính cả các suất Việt kiều và cầu thủ nhập tịch, một đội hình xuất phát có thể chỉ còn lại 3 đến 4 cầu thủ Việt thuần chất. Điều đó đồng nghĩa với việc phần lớn vị trí quan trọng sẽ do ngoại binh nắm giữ. Các tài năng trẻ ở V-League gần như không còn không gian để phát triển, đặc biệt ở những vị trí quan trọng như tiền đạo hay tiền vệ tấn công.

Ngoại binh sẽ chiếm nhiều cơ hội ra sân hơn nội binh ở V-League. Ảnh: VPF.

Thực tế mùa giải hiện tại đã phần nào phản ánh xu hướng này. Trong danh sách vua phá lưới V-League, tốp 20 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất gần như bị ngoại binh chiếm lĩnh hoàn toàn. Chỉ có Hoàng Đức và Đỗ Hoàng Hên (một cầu thủ nhập tịch) góp mặt. Đây là con số đáng suy ngẫm, bởi nó cho thấy cầu thủ nội đang dần bị lép vế ngay trên sân nhà.

Khi cơ hội thi đấu giảm đi, hệ quả không chỉ dừng lại ở cấp độ CLB mà đội tuyển quốc gia cũng sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp. Những thành công trước đây của bóng đá Việt Nam, từ chức vô địch khu vực đến các chiến tích ở sân chơi châu Á, đều dựa trên nền tảng cầu thủ nội được rèn luyện thường xuyên tại V-League. Nếu môi trường này bị bóp nghẹt, nguồn nhân lực cho đội tuyển sẽ suy giảm theo thời gian.

Một vấn đề khác ít được nhắc đến nhưng cực kỳ quan trọng là bản sắc. Khi đội hình tràn ngập ngoại binh, bản sắc bóng đá Việt sẽ dần phai nhạt. Người hâm mộ đến sân không chỉ để xem những pha bóng đẹp, mà còn để chứng kiến các cầu thủ trong nước chiến đấu và trưởng thành. Nếu yếu tố này biến mất, sức hút của giải đấu cũng khó duy trì lâu dài.

Sự chênh lệch về nhiều mặt sẽ khiến cầu thủ trong nước chịu nhiều thiệt thòi. Ảnh: VPF.

Thực chất mỗi nền bóng đá cần một lộ trình riêng, và làng bóng Việt Nam hiện tại không thể học theo… châu Âu. Việc tiếp cận các giải đấu mạnh hơn mà không cân nhắc điều kiện thực tế có thể dẫn đến hệ quả tiêu cực. V-League vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, chưa đủ nền tảng để hấp thụ một thay đổi lớn như vậy.

Bài toán tiền bạc và cái giá phải trả ở V-League

Bên cạnh câu chuyện chuyên môn, yếu tố tài chính đang là nỗi lo lớn của nhiều đội bóng. Việc tăng thêm ngoại binh đồng nghĩa với chi phí tăng vọt. Lương cao, phí lót tay lớn và chi phí chuyển nhượng sẽ tạo ra áp lực khổng lồ lên ngân sách vốn đã hạn chế của nhiều CLB.

Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam chưa có nguồn thu ổn định từ bản quyền truyền hình hay thương mại, việc chạy đua ngoại binh dễ dẫn đến tình trạng mất cân bằng. Những đội bóng có tiềm lực tài chính mạnh sẽ tiếp tục chiếm ưu thế, trong khi các CLB nhỏ hơn có nguy cơ bị bỏ lại phía sau.

Bóng đá Việt Nam muốn nâng tầm là cần thiết nhưng không phải bằng cách tăng suất ngoại binh V-League. Ảnh: VPF.

Kịch bản xấu có thể xảy ra, như nợ nần chồng chất, phụ thuộc vào nhà tài trợ và thậm chí giải thể. Lịch sử bóng đá Việt Nam từng chứng kiến không ít đội bóng biến mất chỉ vì không thể duy trì tài chính. Nếu tiếp tục đẩy chi phí lên cao, vòng xoáy này có thể lặp lại với quy mô lớn hơn.

Nhiều chuyên gia cho rằng thay vì đầu tư vào ngoại binh, các CLB nên tập trung vào hệ thống đào tạo trẻ. Đây là con đường bền vững giúp tạo ra nguồn cầu thủ chất lượng với chi phí hợp lý. Đồng thời, việc nâng cao hình ảnh giải đấu, cải thiện công tác tổ chức và phân chia doanh thu công bằng cũng là những yếu tố cần được ưu tiên.

Một giải pháp trung hòa được đưa ra là chỉ nên tăng suất ngoại binh khi V-League mở rộng lên 16 hoặc 18 đội. Khi số trận đấu nhiều hơn, nhu cầu về lực lượng sẽ tăng lên tự nhiên, giúp cả nội binh và ngoại binh có cơ hội cạnh tranh mà không triệt tiêu lẫn nhau.

Các CLB đang tốn nhiều chi phí cho ngoại binh. Ảnh: EPA.

Cuộc tranh luận về "quota" ngoại binh thực chất là câu chuyện về định hướng phát triển. Ở thời điểm hiện tại, những dữ liệu thực tế và cảnh báo từ các CLB cho thấy việc tăng ngoại binh tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn lợi ích.

Một quyết định vội vàng có thể khiến cả hệ thống phải trả giá trong nhiều năm tới. V-League cần phát triển, nhưng phát triển như thế nào mới là điều quan trọng nhất.