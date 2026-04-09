"Phản lực cơ" tiếp tục bứt phá tại Đồng Hới, nới rộng khoảng cách áo xanh 09/04/2026 15:54

Chặng đấu chứng kiến màn tranh tài đầy khốc liệt, khi các tay đua phải vượt qua hành trình dài 197,5 km từ Nghệ An đến Đồng Hới trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt.

Diễn biến chặng 7 và chiến thắng gọi tên "phản lực cơ" Marchuk Dzianis. Clip: MQ

Đây cũng là chặng đua đầu tiên, đoàn đua chinh phục đèo Ngang – ngọn đèo loại 3 tuy không quá dài nhưng đủ tạo ra những xáo trộn nhất định trên bảng tổng sắp.

Ngay từ những km đầu, tốc độ đoàn đua được đẩy lên cao với nhiều nỗ lực tấn công nhằm tách tốp. Tại đỉnh đèo Ngang, ê-kíp Hà Nội tiếp tục thể hiện chiến thuật hợp lý khi tạo điều kiện cho tân binh Đặng Thành Được cán đỉnh đầu tiên, qua đó giành áo chấm đỏ. Sau khi vượt đèo, các ngoại binh bắt đầu “thử chân” lẫn nhau bằng những pha tăng tốc ngắn. Tuy nhiên do cung đường leo dốc không quá dài, các cuộc tấn công nhanh chóng bị vô hiệu và đoàn đua trở lại trạng thái giằng co.

Đoàn đua đi qua TP Hà Tĩnh.

Tay đua Đặng Thành Được ăn mừng chiến thắng đèo Ngang.

Các tay đua hướng về Đồng Hới.

Marchuk Dzianis giành chiến thắng thứ 3.

Quang cảnh giữa trưa nắng gắt tại Đồng Hới.

Tân áo chấm đỏ Đặng Thành Được.

Trong phần lớn quãng đường còn lại, dù liên tục có những pha bứt phá lẻ tẻ, nhưng không tay đua nào đủ sức tạo nên khác biệt. Đoàn đông dần nhập lại khi tiến gần về đích tại Đồng Hới, đưa chặng đua về kịch bản nước rút quen thuộc.

Tại đích đến, tay đua đang giữ áo vàng Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp với cú nước rút mạnh mẽ và đầy bản lĩnh, đánh bại Roman Maikin (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) và Lê Nguyệt Minh sau 4 giờ 12 phút thi đấu (tốc độ trung bình 46,87 km/ giờ). Chiến thắng này không chỉ giúp tay đua người Belarus bảo vệ thành công áo vàng mà còn giữ vững danh hiệu áo xanh sau 7 chặng.

Đáng chú ý, đây cũng là chiến thắng chặng thứ 3 của "phản lực cơ" tại giải năm nay, qua đó nâng tổng điểm áo xanh lên 95 điểm, tạo khoảng cách an toàn với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp và củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu ở danh hiệu vua nước rút.

Theo kế hoạch, sáng 10-4, đoàn đua sẽ bước vào chặng 8 với lộ trình dài 178 km từ Đồng Hới đi Huế. Đây hứa hẹn tiếp tục là chặng đua hấp dẫn khi các đội bắt đầu tính toán chiến thuật cho những cung đường đèo dốc đặc trưng của miền Trung.