Vòng bán kết AFC Champions League nữ châu Á: Xung quanh trận đấu hai miền Nam - Bắc Triều Tiên 20/05/2026 10:55

(PLO)- Suwon của Hàn Quốc từng thua Naegohyang 0-3 ở vòng bảng, và trận đấu hai miền Nam - Bắc Triều Tiên lặp lại lúc 17 giờ ngày 20-5 tại xứ sở Kim chi.

17 giờ ngày 20-5, tại Suwon, Hàn Quốc diễn ra trận bán kết 2 giữa Suwon và Naegohyang của Triều Tiên. Xung quanh trận đấu hai miền Nam - Bắc Triều Tiên này có nhiều thông tin thú vị.

Đây là trận tái đấu ở giải này của hai đội bóng Nam - Bắc Triều Tiên.

Bởi ở vòng bảng đá tại Rangon, đại diện Triều Tiên Naegohyang đã đánh bại Suwon 3-0. Sau đó, Suwon vào tứ kết với tư cách đội xếp thứ 3 bảng C có thành tích tốt, trong khi Naegohyang xếp nhì sau Tokyo Beliza. Cuối cùng, hai đội tái đấu tại bán kết.

HLV Ri Yu-il của Naegohyang chỉ tập trung vào việc thắng Suwon. Ảnh: AFC.

Bình thường, theo luật pháp Hàn Quốc, quốc kỳ Triều Tiên không được xuất hiện ở Hàn Quốc trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tuy nhiên, những ngày CLB Naegohyang chuẩn bị đến Suwon (cách Seoul 30km) thì dọc các con phố, quốc kỳ Triều Tiên mọi kích cỡ phấp phới bay rợp trời.

Bộ Thống Nhất của Hàn Quốc chi ra 200 ngàn USD để chi phí cho quà cáp toàn đội Naegohyang cùng việc tổ tức nhân sự và đón chào khách cùng các lễ hội truyền thống của người Triều Tiên.

HLV Park Young-kil của Suwon tự tin thắng Naegohyang. Ảnh: AFC.

Naegohyang - trong tiếng Hàn có nghĩa “thành phố quê hương tôi”. CLB nữ này có trụ sở tại Bình Nhưỡng và họ cũng là nhà đương kim vô địch bóng đá nữ Triều Tiên, với rất nhiều tuyển thủ quốc gia.

Naegohyang cũng là đối thủ đã loại CLB nữ TP.HCM tại tứ kết, sau chiến thắng 3-0 diễn ra ở sân quốc gia Lào.

Trong buổi họp báo trước trận, HLV Ri Yu-il nói: “Chúng tôi đến đây chỉ tập trung vào bóng đá, từng trận đấu, chứ không quan tâm vấn đề gì cả. Khán giả thể hiện ra sao đó là điều của họ. Còn tôi là HLV trưởng, tôi có nhiệm vụ giúp cầu thủ tập trung tối đa vào trận đấu và chiến thắng”.

Nói về chuyện ở vòng bảng, Naegohyng đã đánh bại Suwon 3-0 tại Thuwunna, Rangon, HLV Ri Yu-il trả lời: “Đó chỉ là một trải nghiệm, nó sẽ rất khác với trận bán kết này, ai cũng biết điều đó trong bóng đá”.

Vòng bán kết giải châu lục diễn ra tại tổ hợp thể thao Suwon.

Trận Suwon - Naegohyang phát hành 7.087 vé và bán sạch trong vòng 5 ngày. Sân bóng là tổ hợp tập luyện bóng đá nên sức chứa không phải như các sân bóng lớn khác.

Nếu như Naegohyang đánh bại Suwon thì đội ở lại thêm 3 ngày nữa để đá chung kết, nhưng nếu thua thì sáng 21-5, toàn đội rời Suwon về nước.

+ Lịch thi đấu bán kết: Melbourne City (Úc) - Tokyo Verdy Beliza (12 giờ ngày 20-5, sân Suwon Complex), Suwon - Naegohyang (17 giờ, ngày 20-5, sân Suwon Complex).