Úc loại U-17 Việt Nam rồi bị Trung Quốc “đè” 20/05/2026 11:50

(PLO)- Khác với U-17 Việt Nam, đội tuyển U-17 Trung Quốc do HLV Bin Ukishima không để Úc lấy lợi thế chiều cao, cân nặng "đè"...

Úc, đối thủ từng đánh bại U-17 Việt Nam 3-0 ở tứ kết, vừa bị U-17 Trung Quốc qua mặt 2-0 ở bán kết.

Chiến lược gia Bin Ukishima, người Nhật Bản dẫn dắt trẻ Trung Quốc tiếp tục cuộc hành trình thần thánh vào chung kết giải châu Á đầy bất ngờ và thú vị.

Úc gây bất ngờ trong lối chơi và thắng Việt Nam 3-0 ở tứ kết. Ảnh: AFC.

Như vậy là lứa U-17 Trung Quốc tiếp nối đàn anh U-23 ít tháng trước vào đến trận chung kết châu Á trước khi thua Nhật 0-4.

Úc, một đội trẻ nhạt nhòa ở vòng bảng khi chỉ “dọa nạt” được đội bóng yếu Ấn Độ 4-0 rồi thua Uzbekistan 0-2 ở một bảng đấu 3 đội (U-17 Triều Tiên rút lui) vào tứ kết bất ngờ trỗi dậy và “đòi” được món nợ thua bán kết giải Đông Nam Á trước U-17 Việt Nam. Úc vào bán kết cứ tưởng chừng đội bóng nhỏ con U-17 Trung Quốc cũng sẽ là nạn nhân tiếp theo của “chuột túi non” đến từ nền bóng đá phát triển.

"Chuột túi non" đã bị Trung Quốc "đè" 2-0 ở bán kết. Ảnh: AFC.

...Nhưng không, thuyền trưởng của đội trẻ Trung Quốc là Bin Ukishima đã gieo vào học trò tinh thần chiến binh với phương châm “không bao giờ gục ngã”.

Sau hiệp 1, đội tuyển U-17 Trung Quốc không làm gì được trước đối thủ cao to vượt trội so với trẻ Trung Quốc. Sang hiệp 2, cụ thể phút 49, bất ngờ Shuai Weihao phá thế bế tắc bằng bàn thắng từ sau pha phối hợp nhanh và đầy bất ngờ. Úc cũng “bổn cũ soạn lại”, với lối chơi nhanh, nặng va chạm và thậm chí đôi lúc thô bạo dẫn đến 3 thẻ vàng.

Úc chiến đấu miệt mài đến cuối trận cũng không thể có bàn san bằng. Và phút 90+1, Xie Jin đã đặt dấu chấm hết cho “chuột túi non” bằng bàn thắng ấn định 2-0 cho Trung Quốc.

Ở trận bán kết còn lại Nhật Bản đã đánh bại Uzbekistan 3-2 ở loạt luân lưu sau 120 phút hòa 2-2.

Trận chung kết giữa Trung Quốc và Nhật Bản diễn ra lúc 0 giờ ngày 23-5 trên sân King Abdullah, Jeddah. Liệu “vết xe đổ” có lặp với đàn em U-23 Trung Quốc khi thua nặng 0-4 trước trận ở chung kết giải U-23?