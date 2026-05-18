Bài học quý của U-17 Việt Nam cho mục tiêu World Cup 18/05/2026 06:39

(PLO)- Đội tuyển U-17 Việt Nam dừng bước sau thất bại 0-3 trước đối thủ lớn Úc ở tứ kết, nhưng hành trình tại Saudi Arabia vẫn khép lại bằng một cột mốc lịch sử.

Các tuyển thủ U-17 Việt Nam đã dừng cuộc chơi tại Vòng chung kết U-17 châu Á 2026 sau trận thua Úc 0-3 ở tứ kết tại Jeddah (Saudi Arabia). Đây là kết quả khiến thầy trò HLV Cristiano Roland tiếc nuối, nhất là khi đội từng đánh bại chính đối thủ này 2-1 tại bán kết U-17 Đông Nam Á 2026 chỉ một tháng trước.

U-17 Việt Nam không đánh mất niềm tự hào

Lần tái đấu ở đấu trường châu lục đã diễn ra theo một kịch bản hoàn toàn khác. Úc bước vào trận đấu với diện mạo mới, có sự điều chỉnh rõ rệt về nhân sự, cách tiếp cận và tốc độ triển khai bóng. Đại diện xứ chuột túi cũng sở hữu lợi thế thể lực đáng kể khi thi đấu ít hơn Việt Nam một trận tại vòng bảng.

Trước một đối thủ mạnh hơn về thể hình, tốc độ và khả năng duy trì cường độ các học HLV Roland đã không thể tạo nên thêm một bất ngờ. Ba bàn thua khiến đội bóng áo đỏ phải dừng chân ở vòng tứ kết, khép lại giấc mơ tiến sâu hơn tại Vòng chung kết U-17 châu Á.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam dừng chân ở tứ kết nhưng mục tiêu chính là giành chiếc vé chơi World Cup đầy tự hào. Ảnh: TAFC.

Dẫu vậy, thất bại này không làm lu mờ chiến tích lớn nhất mà bóng đá trẻ Việt Nam đã đạt được. Thầy trò HLV Cristiano Roland đã hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất ở lần đầu tiên giành quyền tham dự FIFA U-17 World Cup 2026 tại Qatar. Đó là dấu mốc lịch sử, là giấc mơ mà nhiều thế hệ bóng đá trẻ Việt Nam từng theo đuổi.

Trước khi đến Saudi Arabia, các tuyển thủ trẻ Việt Nam không có nhiều thời gian chuẩn bị. Toàn đội vừa trải qua hành trình vô địch U-17 Đông Nam Á 2026, rồi nhanh chóng bước vào thử thách lớn hơn ở cấp châu lục. Trong khoảng thời gian rất ngắn, các cầu thủ trẻ đã phải thích nghi với áp lực, lịch thi đấu dày đặc, sự khác biệt về trình độ và cường độ tranh chấp.

Chính vì thế, khi lọt vào tốp 8 đội mạnh nhất châu Á cùng chiếc vé World Cup càng trở nên đáng giá. Thành tích ở giải đấu này là lời khẳng định bóng đá trẻ Việt Nam có thể cạnh tranh, có thể vượt qua giới hạn và có thể bước ra sân chơi lớn nhất thế giới.

Tương lai rộng mở cho các chiến binh trẻ. Ảnh: TAFC.

HLV Cristiano Roland: “Các em là những chiến binh”

Sau trận thua Úc, không khí trong phòng thay đồ U-17 Việt Nam trĩu nặng. Các cầu thủ buồn, tiếc nuối và có phần hụt hẫng khi hành trình tại giải châu Á phải dừng lại. Nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, HLV Cristiano Roland đã chọn cách kéo các học trò đứng dậy bằng những lời động viên đầy xúc động.

Nhà cầm quân người Brazil thừa nhận ông luôn mong đội có thêm nhiều thời gian hơn để chuẩn bị. Với một sân chơi như World Cup, các học trò của ông cần mạnh mẽ hơn, bền bỉ hơn và trưởng thành hơn trong từng chi tiết. Ông hiểu rõ thử thách phía trước sẽ lớn hơn rất nhiều so với những gì toàn đội vừa trải qua tại châu Á.

Dù vậy, điều khiến HLV Cristiano Roland tự hào nhất là tinh thần của các cầu thủ. Ông nhắc lại rằng chỉ trong vòng một tháng, U-17 Việt Nam đã hoàn thành hai nhiệm vụ cực kỳ quan trọng là đăng quang Đông Nam Á và giành vé góp mặt ở ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất hành tinh. Với quỹ thời gian chuẩn bị chỉ khoảng 10 ngày trước khi bước vào giải châu Á, thành tích ấy là điều không dễ dàng.

Thầy trò HLV Cristiano Roland đã chinh phục vòng bảng châu Á đầy ấn tượng. Ảnh: TAFC.

Chiến lược gia người Brazil nhấn mạnh ông đã đặt ra rất nhiều yêu cầu khắt khe cho các học trò trong suốt thời gian qua. Nhưng sau tất cả, điều ông muốn nói là niềm tự hào. Các tuyển thủ trẻ Việt Nam đã chiến đấu bằng tất cả khả năng, dám chơi bóng trước những đối thủ mạnh và không đánh mất bản lĩnh trong hành trình lịch sử.

Từ thất bại trước Úc, ông thầy Roland cũng nhìn ra những bài học quan trọng. Thể lực là vấn đề cần được cải thiện rõ rệt giúp Việt Nam muốn cạnh tranh tốt hơn tại World Cup. Bên cạnh đó, đội cần thêm thời gian để hoàn thiện khả năng tổ chức lối chơi, duy trì sự tập trung và thích nghi với cường độ cao trong những trận đấu lớn.

Ông cho biết toàn đội sẽ được nghỉ ngơi sau giải, nhưng ban huấn luyện cố gắng sớm tập trung trở lại để chuẩn bị cho World Cup. Đây là giai đoạn có ý nghĩa quyết định, bởi sân chơi lớn ở Qatar 2026 không còn là giấc mơ xa xôi nữa. Đây là một điểm đến thực sự, đang chờ bóng đá trẻ Việt Nam bước vào với tâm thế của một đại diện đã vượt qua vòng loại bằng chính năng lực của mình.

Bóng đá trẻ Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: VFF.

Sau cùng, HLV Cristiano Roland nhắn nhủ các học trò phải tự hào về những gì đã làm được. Theo ông, U-17 Việt Nam đã cho thấy họ biết chơi bóng đá, biết chiến đấu và biết đứng dậy sau những trận thua.

“Các em là những chiến binh”, lời nhắn gửi của thầy Cristiano Roland cùng chiếc vé lịch sử đến World Cup với bóng đá trẻ Việt Nam, nói thay cho giấc mơ không còn nằm trên giấy.