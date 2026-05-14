Giành vé World Cup, đội tuyển U-17 Việt Nam tái đấu Úc 14/05/2026 08:20

(PLO)- Đã có vé dự World Cup U-17, bây giờ là lúc U-17 Việt Nam phải làm cho Úc "tâm phục, khẩu phục"...

Lại một lần nữa U-17 Việt Nam tái đấu với Úc trong vòng 1 tháng kể từ trận bán kết U-17 Đông Nam Á tại Indonesia.

U-17 Việt Nam vào tứ kết giải châu Á, nghĩa là chiếc vé thông hành World Cup U-17 đã được trao tay. Thầy trò HLV Cristiano Roland vào tứ kết với ngôi nhất bảng C. Trong khi đó đối thủ tứ kết của trẻ Việt Nam lại là Úc.

U-17 Úc ở bảng C có 3 đội chỉ thắng được Ấn Độ 4-0 thua Uzbekistan 0-2 vào tứ kết. Ảnh: AFC.

U-17 Úc từng là bại tướng của Việt Nam tại bán kết giải U-17 Đông Nam Á diễn ra cách đây chừng 1 tháng tại Indonesia. Trận đó, Úc mở điểm trước nhưng Việt Nam đã kiên cường lội ngược dòng thắng 2-1 vào chung kết tái đấu Malaysia (vòng bảng Việt Nam thắng 4-0) và tiếp tục đánh bại Malaysia 3-0 để vô địch Đông Nam Á.

Định mệnh đưa 2 đội trẻ Đông Nam Á tái đấu ở tứ kết, cũng là một cuộc đụng độ cực hay nữa.

Trận bán kết U-17 Đông Nam Á, Việt Nam đã đánh bại Úc 2-1. Ảnh: CTP.

U-17 Úc ở bảng D, do giờ chót Triều Tiên rút lui chỉ còn lại 3 đội gồm Uzbekistan, Úc và Ấn Độ. Theo đó, Úc chỉ thắng được Ấn Độ 4-0 và thua Uzbekistan 0-2, còn đội bóng Trung Á thắng Úc và thắng Ấn Độ 3-0. Úc vào tứ kết với ngôi nhì bảng.

Bây giờ là lúc thầy trò HLV Cristiano Roland thể hiện sự thăng hoa khi mục tiêu chính đã hoàn tất là chiếc vé tham dự vòng chung kết World Cup U-17.

Đội trẻ Việt Nam cần phải làm cho trẻ Úc “tâm phục khẩu phục” trong trận tái đấu sắp tới sau khi vô địch U-17 Đông Nam Á.

+ Lịch thi đấu tứ kết U-17 châu Á:

Nhật Bản - Tajikistan (23 giờ ngày 15-5), Saudi Arabia - Trung Quốc (0 giờ, 16-5), Uzbekistan - Hàn Quốc (23 giờ ngày 16-5), Việt Nam - Úc (0 giờ ngày 17-5).