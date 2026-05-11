Thua ngược Hàn Quốc đau đớn, U-17 Việt Nam chờ cơ hội cuối 11/05/2026 06:08

(PLO)- Tưởng như đã cầm chắc cơ hội tạo nên lịch sử, nhưng U-17 Việt Nam lại trải qua màn thua ngược đầy cay đắng U-17 Hàn Quốc trong trận đấu quan trọng tại vòng bảng giải U-17 châu Á.

Dẫn trước suốt phần lớn thời gian thi đấu, đoàn quân của HLV Cristiano Roland bất ngờ nhận liền 4 bàn thua ở cuối trận và gục ngã với tỷ số 1-4. Biết rõ đối thủ sẽ đẩy cao đội hình ngay từ đầu để tìm bàn thắng, U-17 Việt Nam không lựa chọn lối chơi co cụm phòng ngự.

Ngược lại, các cầu thủ trẻ áo đỏ nhập cuộc đầy tự tin và liên tục gây áp lực lên phần sân Hàn Quốc. Chỉ sau 2 phút bóng lăn, Văn Dương đã có pha xử lý táo bạo rồi tung cú sút nhưng bóng tìm đúng vị trí hậu vệ đối phương.

Những phút tiếp theo chứng kiến các tuyển thủ trẻ Việt Nam chơi đầy táo bạo. Nguyễn Lực có tình huống dẫn bóng từ giữa sân rồi chọc khe thông minh cho Văn Dương băng xuống bên cánh trái, tiếc rằng pha căng ngang cuối cùng không thành công.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam chơi đầy quả cảm trước đối thủ lớn Hàn Quốc. Ảnh: TAFC.

Đến phút 9, Sỹ Bách thoát đi tốc độ bên hành lang phải trước khi treo bóng để Văn Dương băng cắt đánh đầu, nhưng tiền đạo của Việt Nam lại chạm bóng không như ý.

Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, điều người hâm mộ chờ đợi cuối cùng cũng đến ở phút 33. Quý Vương tung đường chọc khe sắc lẹm xuyên thủng hàng phòng ngự Hàn Quốc, tạo điều kiện để Sỹ Bách thoát xuống rồi dứt điểm chéo góc cực kỳ lạnh lùng mở tỷ số trận đấu.

Bước sang hiệp hai, U-17 Hàn Quốc gia tăng sức ép dữ dội. Phút 50, thủ môn Lý Xuân Hòa phải bay người cứu thua sau cú dứt điểm cận thành nguy hiểm của Ahn Joo Wan. Dù chống đỡ đầy nỗ lực, hàng thủ U-17 Việt Nam bắt đầu xuống sức trước sức ép liên tục từ đối phương.

Thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn còn cơ hội giành vé chơi World Cup ở lượt trận cuối vòng bảng gặp UAE. Ảnh: TAFC.

Bi kịch xảy ra ở phút 82 khi An Sun Hyun thực hiện cú đá phạt hiểm hóc từ cự ly gần 17 mét, đưa bóng đi chìm khiến Xuân Hòa hoàn toàn bất lực. Chỉ 3 phút sau, sự thiếu tập trung nơi hàng phòng ngự khiến Việt Nam nhận thêm bàn thua thứ hai.

Tinh thần xuống dốc nhanh chóng khiến đội bóng áo đỏ vỡ trận. Phút 87, Ahn Jung Wan nâng tỷ số lên 3-1 bằng cú sút căng vào góc gần. Đến phút bù giờ, Kim Ji Woo khép lại màn ngược dòng khó tin bằng pha dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 4-1 cho tuyển U-17 Hàn Quốc.

Thất bại đau đớn này khiến U-17 Việt Nam chưa thể sớm giành vé tham dự U-17 World Cup và buộc phải bước vào trận quyết định với U-17 UAE ở lượt cuối ngày 13-5.