Tuyển Việt Nam cùng bảng Hàn Quốc, UAE và Yemen/Lebanon 10/05/2026 10:58

Sáu bảng đấu của VCK Asian Cup 2027 có vẻ đồng đều, tuyển Việt Nam vừa được bốc thăm rơi vào bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và đội thắng của cặp đấu Yemen/Lebanon. Cặp đấu này thi đấu vào tháng 6 tới.

Nhìn chung sáu bảng đều thách thức như nhau dưới góc nhìn từ các đội tuyển thuộc khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik cùng các HLV của các đội tại lễ bốc thăm. Ảnh:AFC

Riêng bảng F, nơi có hai đại diện Đông Nam Á là Thái Lan và Indonesia tương đối nặng ký vì Qatar là nhà đương kim vô địch, còn Nhật Bản lại cực mạnh.

Bốn đại diện Đông Nam Á có Việt Nam và Thái Lan ở nhóm hạt giống 3, còn Indonesia và Singapore nhóm 4.

Tuyển Nhật Bản là đội có số lần vô địch Asian Cup nhiều nhất với 4 lần, còn Qatar là đội tuyển lên ngôi hai Asian Cup gần nhất.

Đại diện Đông Nam Á thứ tư là Singapore ở bảng D cùng Úc, Tajikistan và Iraq cũng rất nặng ký.

Tuy nhiên có một hướng mở cho những đội không mạnh - giải đấu có 24 đội, sau vòng bảng là vòng 16 đội, nên ngoài 12 đội nhất và nhì của sáu bảng đầu thì còn có 4 suất vé vớt dành cho 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất, nên bốn đại diện Đông Nam Á vẫn có nhiều hy vọng.

Riêng Việt Nam lần gần nhất từng đá giao hữu với tuyển Hàn Quốc và thua 0-6 tại sân Suwon World Cup 2002 ngày 17-10-2023. UAE thì tuyển Việt Nam cũng chạm trán nhiều lần, nhất là hồi giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2022.

Asian Cup 2027 diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 7-1 đến ngày 5-2-2027.

+ Kết quả bốc thăm:

Bảng A: Saudi Arabia, Kuwait, Oman, Palestine

Bảng B: Uzbekistan, Bahrain, Triều Tiên, Jordan

Bảng C: Iran, Syria, Kyrgyzstan, Trung Quốc

Bảng D: Úc, Tajikistan, Iraq, Singapore

Bảng E: Hàn Quốc, UAE, Việt Nam, Lebanon/Yemen

Bảng F: Nhật Bản, Qatar, Thái Lan, Indonesia