Tuyển Việt Nam cùng bảng Hàn Quốc, UAE và Yemen/Lebanon

Sáu bảng đấu của VCK Asian Cup 2027 có vẻ đồng đều, tuyển Việt Nam vừa được bốc thăm rơi vào bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và đội thắng của cặp đấu Yemen/Lebanon. Cặp đấu này thi đấu vào tháng 6 tới.
Nhìn chung sáu bảng đều thách thức như nhau dưới góc nhìn từ các đội tuyển thuộc khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
Riêng bảng F, nơi có hai đại diện Đông Nam Á là Thái Lan và Indonesia tương đối nặng ký vì Qatar là nhà đương kim vô địch, còn Nhật Bản lại cực mạnh.
Bốn đại diện Đông Nam Á có Việt Nam và Thái Lan ở nhóm hạt giống 3, còn Indonesia và Singapore nhóm 4.
Tuyển Nhật Bản là đội có số lần vô địch Asian Cup nhiều nhất với 4 lần, còn Qatar là đội tuyển lên ngôi hai Asian Cup gần nhất.
Đại diện Đông Nam Á thứ tư là Singapore ở bảng D cùng Úc, Tajikistan và Iraq cũng rất nặng ký.
Tuy nhiên có một hướng mở cho những đội không mạnh - giải đấu có 24 đội, sau vòng bảng là vòng 16 đội, nên ngoài 12 đội nhất và nhì của sáu bảng đầu thì còn có 4 suất vé vớt dành cho 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất, nên bốn đại diện Đông Nam Á vẫn có nhiều hy vọng.
Riêng Việt Nam lần gần nhất từng đá giao hữu với tuyển Hàn Quốc và thua 0-6 tại sân Suwon World Cup 2002 ngày 17-10-2023. UAE thì tuyển Việt Nam cũng chạm trán nhiều lần, nhất là hồi giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2022.
Asian Cup 2027 diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 7-1 đến ngày 5-2-2027.
+ Kết quả bốc thăm:
Bảng A: Saudi Arabia, Kuwait, Oman, Palestine
Bảng B: Uzbekistan, Bahrain, Triều Tiên, Jordan
Bảng C: Iran, Syria, Kyrgyzstan, Trung Quốc
Bảng D: Úc, Tajikistan, Iraq, Singapore
Bảng E: Hàn Quốc, UAE, Việt Nam, Lebanon/Yemen
Bảng F: Nhật Bản, Qatar, Thái Lan, Indonesia