Tuyển Thái Lan vất vả đoạt vé đi Asian Cup 2027 31/03/2026 21:56

(PLO)- Một trận đấu cực chất khi chủ nhà tuyển Thái Lan ở thế thắng hay là chết và họ đã làm được ở phút 89...

Tuyển Thái Lan vô cùng vất vả đánh bại vị khách đến từ Trung Á - Turkmenistan 2-1 để trở thành đội thứ tư Đông Nam Á có vé đi Asian Cup2027.

Tiếp vị khách khó chịu đến từ Trung Á với thể hình cao to, tuyển Thái Lan chỉ có con đường lấy trọn 3 điểm, còn để Turkemenistan cầm hòa là chủ nhà ở nhà xem Asian Cup 2027.

Bunmathan vẫn rất tinh quái và tiểu xảo trước Turkmenistan. Ảnh: CTP

Ác mộng tưởng như thực sự đã đến với thầy trò HLV Anthony Hudson của tuyển Thái Lan khi ông liên tục ca thán áp lực, căng thẳng thần kinh và không ngủ được hơn 2 tháng qua vì nhiệm vụ phải đánh bại Turkemnistan

“Di sản” mà người tiền nhiệm Masatada Ishii để lại là lượt đi Thái Lan thua Turkmenistan 1-3. Trước lượt trận cuối này cả Thái Lan và Turkmenistan cùng 12 điểm. Thái Lan phải đánh bại đội khách mới lên ngôi nhất bảng và thầy trò HLV Anthony Hudson đã làm được điều đó.

Cú sút ăn bàn của Suphanan Burirat ở phút 15 cho tuyển Thái Lan. Ảnh: CTP

Một trận đấu có chất lượng chuyên môn cao, va chạm quyết liệt. Turkemenstan bị 5 thẻ vàng còn Thái Lan bị 2 thẻ.

Suphanan Burirat mở bàn trước cho Thái Lan ở phút 15 bằng pha dứt điểm từ xa rất đẹp. Chariyev có bàn san bằng 1-1 cho Turkmenistan ở phút 60...

Chanathip vẫn thể hiện vai trò nhạc trưởng Thái Lan ấn tượng. Ảnh: CTP

Thái Lan không hề bỏ cuộc, khi trận đấu tiến đến những phút cuối cùng thì hậu vệ Manuel Bihr có bàn thắng quý hơn vàng ở phút 89 để giúp Thái Lan thắng 2-1, chính thức có vé đi Saudi Arabia 2027.

Trận đấu nóng và va chạm lẫn tiểu xảo rất nhiều, trong đó Bunmathan vẫn thể hiện tiểu xảo nhiều nhất. Nhưng cầu thủ Turkmenistan lại quá cao to, họ ăn miếng trả miếng nhiều lúc các cầu thủ Thái Lan gục ngã trước những va chạm cực nặng. Tuy nhiên trong thế “thắng hay là chết” thì “thần tài” Manuel Bihr xuất hiện ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho Thái Lan.

Như vậy Đông Nam Á đã ghi danh bốn đội góp mặt tại VCK Asian Cup 2027 gồm Indonesia, Singapore, Việt Nam và Thái Lan.

Lúc 21 giờ nếu tuyển Philippines đánh bại chủ nhà Tajikistan thì cũng lên ngôi nhất bảng A có vé đi Asian Cup 2027.