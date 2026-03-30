Vòng loại Asian Cup 2027: Tuyển Việt Nam thảnh thơi, Thái Lan chịu áp lực lớn 30/03/2026 15:01

Các đội bóng ở khu vực Đông Nam Á đang đứng trước thách thức ở lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày mai 31-3. Nếu HLV Kim Sang-sik của tuyển Việt Nam ở vào thế “đắp chăn bông” thì những đồng nghiệp Anthony Hudson của Thái Lan và Carles Cuadrat của Philippines ở thế "ngàn cân treo sợi tóc".

Nếu tuyển Thái Lan và Philippines thắng trận tối 31-3 thì Đông Nam Á sẽ có 5 đội dự Asian Cup 2027 gồm Indonesia, Việt Nam, Singapore, Thái Lan và Philippines. Còn nếu hai đại diện cuối thua thì Đông Nam Á chỉ còn 3 đại diện.

HLV Kim Sang-sik trong thế "đắp chăn bông" trước trận tiếp tuyển Malaysia. Ảnh:VFF

Ở thời điểm này, HLV Anthony Hudson của Thái Lan và Carles Cuadrat của Philippines vô cùng áp lực. Nếu cả đất nước Thái Lan đổ dồn vào trận cầu sinh tử của đội nhà tiếp Turkmenistan lúc 19 giờ 30 trên sân Rajamangala, thì tuyển Philippines làm khách tại Tajikistan cũng mang sứ mệnh phải thắng. Cả 2 đại diện Đông Nam Á chỉ có con đường thắng mới đi Saudi Arabia dự vòng chung kết Asian Cup vào năm tới.

Dư luận Philippines buộc HLV Carles Cuadrat phải đánh bại Tajikistan tại Hisor tối 31-3 để đưa tuyển Philippines đến Asian Cup 2027. Ảnh:PFF

Lâu nay tuyển nam Philippines không quá áp lực vì bóng đá nước này không phải là môn thể thao số 1. Tuy nhiên lần này thì khác. Tuyển nữ Philippines vừa có vé dự World Cup 2027, khiến LĐBĐ Philippines lẫn dư luận buộc tuyển nam Philippines phải thắng Tajikistan (21 giờ trên sân Hisor của Tajikistan).

Trong khi đó, HLV Anthony Hudson của Thái Lan thì khỏi phải nói. Cả một đất nước cuồng nhiệt bóng đá này trông chờ vào tuyển Thái Lan phải có vé đi Asian Cup 2027 vì danh dự với láng giềng Đông Nam Á. Chính vì lẽ này, HLV Anthony Hudson ca thán chịu áp lực vô cùng lớn. Hudson còn mô tả khoản tiền khủng mà chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Madam Pang hứa thưởng nếu đánh bại Turkmenistan như một khối đá khổng lồ đè lên thầy trò ông ở đội tuyển những ngày này.

Còn HLV Anthony Hudson của Thái Lan lại ăn không ngon, ngủ không yên. Ảnh: B.P

Trong khi đó, HLV Kim Sang-sik chỉ dạo chơi ở Thiên Trường tối 31-3 cùng với việc thử nghiệm các vị trí, con người ở tuyển Việt Nam rồi chờ tin từ lễ bốc thăm Asian Cup 2027 Việt Nam rơi vào bảng nào, đối thủ ra sao để mà chuẩn bị thôi.