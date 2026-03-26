Gattuso uống thuốc an thần, đâu sướng như HLV Kim Sang-sik 26/03/2026 14:36

HLV Kim Sang-sik rất thoải mái trước trận tuyển Việt Nam - Malaysia tối 31-3 tại Thiên Trường khi đội đã giành vé dự Asian Cup 2027 trước 1 lượt đấu. Trong khi những đồng nghiệp từ Gennaro Gattuso của tuyển Ý, Anthony Hudson của Thái Lan, Carles Cuadrat của Philippines rất căng thẳng và lo lắng trước đợt tập trung theo lịch FIFA cuối tháng 3 này.

Tuyển Ý đá bán kết Play off World Cup 2026 tiếp Bắc Ireland tại Bergamo. Nếu thắng thầy trò HLV Gattuso sẽ gặp đội thắng của cặp Bosnia-Herzegovina và Wales để tranh vé đến Bắc Mỹ mùa hè này.

HLV Gennaro Gattuso nói vui là ông đang dùng thuốc an thần và thuốc ngủ vì quá lo lắng tuyển Ý vắng mặt ở 3 kỳ World Cup liên tiếp. Ảnh: M.M

Bi kịch cho đội bóng màu thiên thanh là họ bị tâm lý ám ảnh khi vắng mặt ở hai kỳ World Cup 2018 và 2022. Hiện nay có rất nhiều trụ cột tuyển Ý đang bị chấn thương.

Trả lời báo chí, nhà vô địch World Cup 2006 Gattuso nói vui: “Những ngày này, "thực đơn" của tôi là những viên thuốc... ngủ vừa liều và thuốc an thần mới có thể chợp mắt được". Đối thủ của Ý không hề yếu, không bị áp lực, còn tuyển Ý lại đang như... cái bệnh viện cùng ám ảnh tâm lý không vượt qua được vòng Play off World Cup 2018 và 2022.

HLV Anthony Hudson của Thái Lan cũng bị áp lực bủa vây tứ bề trước lượt trận cuối tối ngày 31-3 tiếp Turkmenistan. Ảnh: B.P

Có cùng tâm trạng nặng nề này, ở Đông Nam Á có HLV Anthony Hudson của Thái Lan chuẩn bị tiếp Turkmenistan trong thế phải thắng, nếu Thái Lan hòa thì mất vé đi Asian Cup 2027. Cả nước Thái Lan và lãnh đạo FAT đều trông chờ tuyển Thái Lan thắng trận.

Lượt đi Thái Lan thua Turkmenistan 1-3, sau 5 lượt trận, hai đội cùng 12 điểm, Turkmenistan chỉ cần hòa tối ngày 31-3 tại Rajamangala là lấy vé duy nhất của bảng đi Asian Cup. HLV Anthony Hudson thổ lộ là hơn 1 tháng qua ông vô cùng áp lực và nhiều đêm không ngủ được vì lo lắng. Hudson cũng gọi lại 3 cựu binh để trông chờ vào kinh nghiệm đó là Dangda, 37 tuổi, Theerathon, 36 tuổi và Yooyen (33 tuổi) cùng Chanathip, 33 tuổi.

Philippines đá chung kết bảng với Tajikistan với nhiệm vụ phải thắng.

Tương tự, HLV Carles Cuadrat của Philippines cũng vậy. Tuyển Philippines có 13 điểm đứng nhì bảng A sau Tajikistan (cũng 13 điểm). Chuyến đến Hisor của Tajikistan này, tuyển Philippines mang sứ mệnh đánh bại đội bóng Trung Á để đoạt vé đi Asian Cup 2027.

HLV Carles Cuadrat nói với báo Inquirier: “Một tháng qua, tôi phải làm việc đến rạng ngày hôm sau mới chợp mắt. Lúc thì rà soát con người, khi lại xem những clip gần nhất của Tajikistan để tìm cách đánh bại họ tối 31-3. Tôi có những chuỗi ngày mất ngủ vì phải chuẩn bị chu đáo”.

Tuyển Philippines chuẩn bị rất chu đáo bằng chuyến tập huấn tại Thổ Nhĩ Kỳ trước khi đến Tajikistan “chơi canh bạc cuối” và nhiệm vụ phải thắng.

Gần đây khi tuyển nữ Philippines có vé dự World Cup 2027 càng làm cho đồng nghiệp nam Philippines... gặp áp lực và phải nỗ lực hết mình, cụ thể phải lấy trọn 3 điểm trước Tajikistan.