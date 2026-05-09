Tứ kết U-17 nữ châu Á: Đánh bại Úc là U-17 Việt Nam có vé đi World Cup 09/05/2026 11:41

(PLO)-U-17 Việt Nam bước vào vòng tranh vé World Cup và gặp "kèo" sáng nhất trong số 4 cặp đấu tứ kết.

Như vậy đã xác định được 4 cặp đấu tứ kết của VCK U-17 nữ châu Á. Theo đó, U-17 Việt Nam gặp Úc, trận đấu diễn ra lúc 14 giờ ngày 11-5. U-17 Việt Nam có đánh bại “chuột túi non” nổi không?

Úc vào tứ kết với ngôi nhì bảng B khi có 4 điểm, còn Việt Nam nhì bảng A cũng có 4 điểm.

Bóng đá Úc, kể cả nữ, các tuyến trẻ từ U-17 trở xuống không quá khác biệt với Đông Nam Á. Minh chứng là U-17 Việt Nam (nam) đánh bại Úc ở bán kết giải Đông Nam Á hồi tháng 4. Điều này có nghĩa cơ hội đánh bại Úc của U-17 nữ Việt Nam tại tứ kết là có. Và nếu điều này xảy ra thì Việt Nam sẽ có tấm vé dự World Cup U-17 nữ.

Vòng bảng, Úc thua Nhật 0-5, hòa Lebanon 1-1 và thắng Ấn Độ 2-0. Ảnh: AFC

Bóng đá trẻ nữ châu Á, FIFA vẫn chưa tăng suất nên vẫn chỉ là 4 suất khiến cánh cửa đi World Cup khó thoát khỏi “5 bà chị” châu Á. Tuy nhiên ở tuyến U-17 nữ, và đối thủ cụ thể của Việt Nam là Úc thì là cơ hội chín mùi nhất.

Còn nếu như các cô gái trẻ Việt Nam mà chạm trán với Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Quốc hay Hàn Quốc thì không có chút cơ hội nào.

Thầy trò HLV Masahiko Okiyama của Việt Nam thừa biết điều này và sẽ nỗ lực tột độ tận dụng cơ hội này. Nhiệm vụ thách thức rất nặng nề, song chiếc vé World Cup nào mà không chất chứa đầy mồ hôi và thậm chí máu.

Đội trẻ nữ Việt Nam đã có sự tự tin cao hơn sau khi vào tứ kết với ngôi nhì bảng A, đẩy Thái Lan xuống vị trí thứ 3 (Thái Lan có vé vớt).

Việt Nam đứng trước cơ hội có thể coi là cuối cùng này trong sự thăng hoa và phấn chấn, bởi đội đã góp mặt ở tứ kết với ngôi nhì bảng. Tuy nhiên, Úc hơn hẳn mọi mặt, nhất là chiều cao, cân nặng, sức mạnh cơ bắp và nền tảng cơ bản.

Trẻ Việt Nam vẫn có cơ hội đánh bại Úc để đi World Cup U-17 nữ. Ảnh: AFC

Nhưng sự không ổn định của U-17 Úc cũng thể hiện rất rõ qua vòng bảng, khi họ thắng Ấn Độ... chỉ 2-0, rồi bị đội yếu Lebanon cầm hòa 1-1 sau đó thua Nhật Bản đến 0-5. Úc ghi 3 bàn và thủng lưới 6 bàn. Những thông số này tạo nên sự lạc quan cho thầy trò Masahiko Okiyama nếu trẻ Việt Nam có một đấu pháp hợp lý, sức bền tốt cùng sự may mắn.

+Lịch thi đấu tứ kết ngày 11-5: Việt Nam - Úc (14 giờ), Nhật Bản - Hàn Quốc (14 giờ) Triều Tiên - Thái Lan (18 giờ 30), Trung Quốc - Ấn Độ (18 giờ 30).