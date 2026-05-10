Chủ nhà HA Gia Lai sẵn sàng đại chiến Nhật, Hàn 10/05/2026 13:39

(PLO)- Festival bóng đá Quốc tế U-14 Gia Lai - 2026 đang biến Pleiku thành tâm điểm của bóng đá trẻ khu vực khi hàng loạt đội bóng đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia và Lào đồng loạt hội quân tại phố núi.

Với dàn khách mời chất lượng cùng sự góp mặt của nhiều học viện danh tiếng, giải đấu năm nay được xem là một trong những sân chơi trẻ đáng chú ý nhất của bóng đá Việt Nam. Sự kiện diễn ra từ ngày 11 đến 15-5, nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Đây cũng là lần tiếp theo Học viện HA Gia Lai đứng ra tổ chức giải đấu quốc tế dành cho lứa U-14, tạo cơ hội để các cầu thủ trẻ Việt Nam được cọ xát với những nền bóng đá phát triển hàng đầu châu Á.

Festival năm nay quy tụ 12 đội bóng, gồm 5 đại diện trong nước là chủ nhà HA Gia Lai, PVF, SL Nghệ An, Hà Nội và Trường Tươi Đồng Nai. Bên cạnh đó là 7 đội khách quốc tế gồm tuyển Malaysia, Jubilo Iwata của Nhật Bản, Gangwon State All Stars và Mohyeon của Hàn Quốc, Shenzhen của Trung Quốc, Chonburi của Thái Lan cùng Kham Say của Lào.

Các cầu thủ trẻ đến từ Thái Lan hào hứng với chuyến du đấu ý nghĩa. Ảnh: HT.

Ngay từ ngày 9-5, không khí bóng đá tại Gia Lai đã trở nên sôi động khi các đội quốc tế lần lượt có mặt tại sân bay Pleiku trong sự chào đón nồng nhiệt của ban tổ chức và các cầu thủ trẻ HA Gia Lai. Những đại diện đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan hay Trung Quốc nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi phong cách chuyên nghiệp cùng lực lượng đồng đều.

Theo kết quả bốc thăm, U-14 HA Gia Lai rơi vào bảng đấu đầy thử thách cùng Jubilo Iwata, Mohyeon FC và Trường Tươi Đồng Nai. Đây được xem là cơ hội cực lớn để lứa cầu thủ trẻ phố núi tích lũy kinh nghiệm trước những đối thủ có nền đào tạo bài bản.

Đội chủ nhà tham dự giải với 23 cầu thủ sinh năm 2012, vừa gia nhập học viện từ năm 2025. Dù còn rất trẻ, nhiều gương mặt trong đội từng góp mặt tại vòng tứ kết giải U-13 toàn quốc năm ngoái và được trao cơ hội thi đấu tại vòng loại U-15 Quốc gia 2026 để tăng trải nghiệm thực chiến.

Malaysia mang thành phần đội tuyển đến Gia Lai. Ảnh: HT.

Chủ nhà có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng trước Festival bằng các trận đấu tập với U-15 Ninh Bình và U-17 Nutifood tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng. Theo đánh giá của Ban huấn luyện, các cầu thủ đang tiến bộ rõ rệt về thể chất lẫn tâm lý thi đấu sau thời gian liên tục được cọ xát.

Festival lần này là dịp đặc biệt quý giá với bóng đá trẻ HA Gia Lai, nhất là khi họ được trực tiếp so tài với những đội bóng đến từ Nhật Bản hay Hàn Quốc, các quốc gia nổi tiếng về công tác đào tạo trẻ. Các cầu thủ đang rất háo hức được ra sân và xem đây là trải nghiệm hiếm có trong hành trình theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp.

Cầu thủ nhí Hàn Quốc cập bến Pleiku. Ảnh: HT.

Theo lịch thi đấu, U-14 HA Gia Lai sẽ gặp Jubilo Iwata trong trận khai mạc diễn ra lúc 16 giờ 30 ngày 11-5 trên sân Pleiku. Sau đó, đội bóng phố núi tiếp tục đối đầu Mohyeon FC vào sáng 12-5 trước khi khép lại vòng bảng với trận gặp Trường Tươi Đồng Nai vào ngày 13-5 tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng.

Với sự góp mặt của hàng loạt đội bóng quốc tế chất lượng, Festival bóng đá Quốc tế U-14 Gia Lai - 2026 sẽ mang đến không khí sôi động như một “World Cup thu nhỏ” dành cho lứa cầu thủ trẻ châu Á ngay giữa lòng phố núi Pleiku.