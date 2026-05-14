HLV Cristiano Roland nói sự thật về U-17 Việt Nam 14/05/2026 09:35

HLV Cristiano Roland đã gửi lời chúc mừng tới toàn đội, ban huấn luyện và người hâm mộ Việt Nam. Với nhà cầm quân người Brazil, đây là một kết quả đẹp, là phần thưởng cho cả quá trình kiên trì xây dựng, rèn giũa và trưởng thành của một thế hệ cầu thủ trẻ giàu khát vọng.

Ông thầy trẻ cho rằng vé World Cup là thành quả xứng đáng sau những nỗ lực bền bỉ của các cầu thủ. Trong suốt thời gian làm việc cùng đội, ông luôn cố gắng truyền lại kinh nghiệm, giúp học trò hiểu rõ sự khắc nghiệt của sân chơi châu lục, nơi mọi sai lầm đều có thể phải trả giá.

Theo HLV Cristiano Roland, điều khiến ông tự hào nhất là cách U-17 Việt Nam phản ứng sau thất bại trước Hàn Quốc. Trận thua ấy khiến mạch bất bại bị chặn lại, đồng thời tạo ra không ít sức ép tâm lý. Khi bước vào trận đấu quyết định với nhiệm vụ phải thắng, U-17 Việt Nam lại sớm bị dẫn bàn. Đó chính là thời điểm rất dễ khiến một đội bóng trẻ mất bình tĩnh, nhưng các cầu thủ đã chọn cách đứng dậy.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam chơi bóng quả cảm và xuất sắc giành suất đá vòng chung kết World Cup. Ảnh: TAFC.

Nhà cầm quân người Brazil đánh giá cao bản lĩnh của học trò trong khoảnh khắc khó khăn. Họ không hoảng loạn, mà vẫn giữ được tổ chức, kiên trì với đấu pháp và chiến đấu đến cùng. Chính sự bình tĩnh ấy giúp đội bóng lội ngược dòng, biến áp lực thành động lực và chứng minh họ xứng đáng góp mặt trong nhóm những đội mạnh nhất châu Á.

Khi được hỏi về chìa khóa dẫn đến chiến thắng, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh hai chữ đoàn kết. Ông thừa nhận bóng đá Việt Nam có nhiều cầu thủ trẻ khéo léo, kỹ thuật tốt, nhưng tài năng cá nhân chỉ thật sự phát huy khi được đặt trong một tập thể gắn bó. Ở đội U-17 Việt Nam hiện tại, các cầu thủ chơi như những người anh em, sẵn sàng hỗ trợ, bọc lót và chạy thay phần đồng đội.

Chính tinh thần tập thể đó giúp U-17 Việt Nam duy trì cường độ thi đấu cao đến những phút cuối. Trong một trận đấu căng thẳng, thể lực có thể suy giảm, nhưng sự gắn kết giúp các cầu thủ vượt qua giới hạn của bản thân. Với HLV Cristiano Roland, đó mới là nền tảng quan trọng nhất để một đội bóng trẻ có thể tiến xa.

Ông thầy người Brazil nhận xét các học trò còn tiến xa. Ảnh: VFF.

Điều khiến ông hài lòng hơn cả là sự trưởng thành về tâm lý. HLV Roland luôn nhắc các học trò rằng sai lầm là một phần tự nhiên của bóng đá. Cầu thủ trẻ có thể chuyền hỏng, xử lý sai hoặc mắc lỗi ở thời điểm quan trọng, nhưng phản ứng sau sai lầm mới là điều quyết định giá trị của họ. U-17 Việt Nam đã cho thấy tinh thần không bỏ cuộc, biết sửa sai và luôn khát khao làm tốt hơn.

HLV người Brazil tin rằng chiến công lần này sẽ tạo ra cú hích lớn cho bóng đá trẻ Việt Nam. Theo ông, để có được thành quả như hiện tại, vai trò đầu tư và định hướng của VFF là rất quan trọng. Ông cũng nhắc tới sự ủng hộ của Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, đồng thời khẳng định bóng đá trẻ cần sự kiên nhẫn, nguồn lực ổn định và môi trường thi đấu chất lượng.

Từ trải nghiệm tại giải đấu ở Saudi Arabia, HLV Roland cho rằng Việt Nam có thể học hỏi thêm nhiều điều về cơ sở vật chất, tính chuyên nghiệp và cách tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ phát triển. Ông hy vọng tấm vé World Cup sẽ kéo thêm sự quan tâm, đầu tư và niềm tin dành cho công tác đào tạo trẻ, bởi Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn cùng tình yêu bóng đá rất mạnh mẽ từ người hâm mộ.

U-17 Việt Nam tạo cột mốc lịch sử. Ảnh: TAFC.

Sau cùng, HLV Cristiano Roland gửi lời cảm ơn tới hàng triệu cổ động viên đã thức xuyên đêm theo dõi đội tuyển. Dù cách xa quê nhà hàng nghìn cây số, toàn đội vẫn cảm nhận được sự cổ vũ qua từng lời nhắn, từng sự động viên. Ông xem chiến thắng này là món quà dành tặng người hâm mộ Việt Nam và khẳng định hành trình của U-17 Việt Nam chưa dừng lại.

Phía trước là vòng tứ kết U-17 châu Á gặp lại Úc, nơi thử thách sẽ còn khốc liệt hơn. Nhưng với tinh thần vừa thể hiện, U-17 Việt Nam có lý do để tin vào một chặng đường tiếp theo đầy cảm hứng.