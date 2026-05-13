Lấn cấn Indonesia đăng cai World Cup 2028 13/05/2026 13:06

(PLO)- Á quân châu Á Indonesia tự tin đăng cai World Cup 2028, vẫn gợn lên những lo lắng với phương châm xoay tua của FIFA.

Giữ ngôi Á quân châu Á, xếp hạng tư châu lục, Indonesia đủ tư cách đăng cai World Cup 2028.

Nhưng vẫn có lấn cấn cho Indonesia có thể bị FIFA “soi” ở yếu tố xoay tua, và futsal không ngoài quỹ đạo này của FIFA

Mặt khác, HLV Hector Souto của tuyển futsal Indonesia cũng đã kêu gọi xây mới thật nhiều sân trên bình diện khắp cả nước thì futsal quốc gia Vạn đảo này mới tiến bộ hơn. Đó cũng là yêu sách của chiến lược gia Tây Ban Nha để ông tiếp tục ký bản hợp đồng thứ nhì dẫn dắt futsal Indonesia.

Tuyển Indonesia trong trận chung kết Asian Cup 2026 thua Nhật Bản. Ảnh: AFC.

Dù futsal Indonesia vươn lên tầm châu lục nhưng hệ thống sân thi đấu futsal rất nghèo nàn và thậm chí không đủ chuẩn. Nếu như futsal Indonesia chạy đua đăng cai World Cup 2028 nhất định họ phải làm mới và nâng chất các sân hiện có đang rất xuống cấp.

Tại Đại hội 76 của FIFA ở Vancouver vừa qua, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia đồng thời cũng là Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia, tỉ phú Erick Thohir đã đánh tiếng với FIFA, AFC rằng Indonesia xin đăng cai làm chủ nhà World Cup tới.

Chủ tịch Liên đoàn Futsal Indonesia,ông Michael Victor Sianipar cho biết, Indonesia xin làm chủ nhà World Cup 2028 Futsal. Ảnh: Antara.

Đáng nói phương châm của FIFA là xoay tua các lục địa và khu vực. Trong khi đó, World Cup 2024 đã diễn ra tại Uzbekistan, tức cũng châu Á, thì đó chính là điểm trừ lớn nhất trong chiến dịch chạy đua của Indonesia.

Còn nhớ những World Cup gần đây như 2016 tại Colombia (Nam Mỹ), 2020 (dời qua 2021 do đại dịch COVID 19) tại Lithuania (châu Âu), 2024 sang châu Á,... Điều này làm cản trở những quốc gia nào đó ở châu Phi hay châu Mỹ chạy đua World Cup. Tương tự là trường hợp của Indonesia khiến họ trở nên yếu thế.

Futsal Indonesia đang lên như diều gặp gió khi hiện nay họ ở tốp 4 châu Á, đánh bật Uzbekistan ra ngoài. Indonesia đứng sau Iran, Nhật Bản và Thái Lan.

Công tác tổ chức của Indonesia cũng rất ổn vì họ từng chủ nhà World Cup U-17 năm 2023.