Ôm kỷ lục tham dự World Cup 2026, tuyển Curacao rối bời 12/05/2026 12:58

(PLO)- Thật lạ khi nhóm HLV người Hà Lan rất nổi tiếng như Guus Hiddink, Dick Advocaat và Fred Rutten tranh giành ghế HLV trưởng tuyển Curacao đi vòng chung kết World Cup 2026.

Curacao, đối thủ từng đánh bại tuyển Việt Nam ở chung kết King’s Cup 2019 ở loạt luân lưu nay rối như canh hẹ vì tranh giành quyền lực, kể công... rồi phát sinh hàng loạt chuyện rắc rối trước thềm World Cup 2026.

Curacao trở thành quốc gia ít dân nhất trên thế giới góp mặt ở World Cup 2026. Đất nước này chỉ có 150 ngàn dân nhưng đội tuyển góp mặt ở World Cup đã tạo nên kỷ lục. Tuy nhiên, quá nhiều rắc rối nảy sinh trong hàng ngũ các HLV rất danh tiếng từ Hà Lan sang.

HLV Dick Advocaat quay lại giành ghế HLV tuyển Curacao của đồng hương Fred Rutten dẫn quân đi World Cup 2026. Ảnh: GN.

Nay chiến lược gia lừng danh Dick Advocaat, Hà Lan quay lại dẫn dắt tuyển Curacao chuẩn bị tham dự World Cup, đẩy đồng nghiệp cũng là đồng hương Fred Rutten vào thế mất việc.

Trước đó, nhóm HLV người Hà Lan tranh công nhau rất dữ dội ở Curacao, thuộc địa cũ của Hà Lan, ngôn ngữ chính cũng là tiếng Hà Lan. Trong số những nhân vật tranh công đều là người Hà Lan từ Guus Hiddink, đến Dick Advocaat rồi Fred Rutten.

Việc tranh công ai là người đưa Curacao đến World Cup 2026 là cuộc chiến của những HLV Hà Lan, với Hiddink là giám đốc kỹ thuật, Advocaat tạo ra nền tảng nhưng người hưởng thành tích World Cup 2026 lại là Rutten.

HLV Fred Rutten rút lui và cảm thấy xấu hổ nếu họ tranh giành nhau. Ảnh: GN.

Sự ồn ào của những HLV người Hà Lan dẫn đến Chủ tịch LĐBĐ Curacao, ông Gilbert Martina phải nói rõ công lao thuộc về Fred Rutten. Ông Guus Hiddink không có chuyện làm giám đốc kỹ thuật, vì ông không biết và Curacao không trả lương.

Nay thì Dick Advocaat quay lại ngồi ghế HLV trưởng tuyển Curacao và chuẩn bị dẫn quân dự World Cup 2026. Ông nói với báo chí: “Trước đây, tôi rời tuyển Curacao là vì con gái ở Hà Lan bị bệnh nặng. Nay con gái tôi đã cải thiện, tôi quay lại”.

Đáng chú ý, chủ tịch Gilbert Martina có vẻ bất lực khi nói: “Tôi thích Fred Rutten, ông ấy có công lớn đưa Curacao dự World Cup 2026, nhưng cầu thủ thì thích Dick Advocaat”.

Điều rắc rối hơn là nhà tài trợ chính của đội tuyển Curacao, hãng hàng không quốc gia Corendon Airlines bực tức vì gặp quá nhiều chuyện rắc rối nên dọa bỏ nguồn tài trợ mỗi năm 1 triệu USD.

Trong khi đó, ông Fred Ruttin sau khi bị thôi việc viết lên trang xã hội của mình: “Họ tàn phá tính chuyên nghiệp, bởi sự ích kỷ và tranh công trong ban huấn luyện đội tuyển. Tôi đã quyết định rời tuyển Curacao”.