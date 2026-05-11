VCK U-17 châu Á: U-17 Việt Nam và quyền tự quyết vé đi World Cup 11/05/2026 10:38

(PLO)- Để Hàn Quốc ngược dòng đầy đáng tiếc, nhưng U-17 Việt Nam vẫn nắm trong tay quyền tự quyết.

Khuya ngày 10 rạng sáng 11-5, U-17 Việt Nam đã thua Hàn Quốc trong thế trận kiên cường và bị đối thủ ngược dòng thắng 4-1 ở giải U-17 châu Á.

Diễn tiến trận đấu và cách thua ngược của Việt Nam tạo ra một sự tiếc nuối cho người hâm mộ. Nhưng nhìn lại... trẻ Việt Nam về mọi mặt thậm chí còn là đội được đánh giá nhẹ ký nhất bảng C. U-17 Việt Nam thua Hàn Quốc là điều có thể biết trước dù HLV Cristiano Roland trước trận chiến đã “lên dây cót” tinh thần cho học trò...

Trẻ Việt Nam thể hiện kiên cường dẫn bàn trước nhưng sau đó bị Hàn Quốc ngược dòng đánh bại 4-1 do sức mạnh, sức bền từ đối thủ. Ảnh: AFC

Các nền bóng đá Hàn Quốc, UAE, đào tạo trẻ đều trên Việt Nam mọi mặt. Yemen, cũng được đánh giá cao hơn Việt Nam.

Sau khi thua Hàn Quốc, Việt Nam xuống ngôi nhì bảng C và nắm trong tay quyền tự quyết suất vé đi World Cup, hay nói khác đi là vào tứ kết ở lượt trận cuối.

Tình hình bảng C sau 2 lượt trận, lượt trận cuối là những trận chung kết bảng.

Lượt trận cuối, Việt Nam gặp UAE và Hàn Quốc gặp Yemen lúc 0 giờ ngày 14-5. Cục diện bảng C cho thấy chẳng ai có quyền “điều phối” 1 trong 2 vé vào tứ kết.

Hàn Quốc thua Yemen cũng sẽ rời giải. Còn cặp đấu Việt Nam - UAE trở nên một mất, một còn cho cả hai đội. Một năm về trước cũng tại giải này, U-17 Việt Nam có trận hòa 1-1 với UAE tại vòng bảng, một trận đấu rất hay và kịch tính.

UAE (đỏ) kiên cường cầm hòa Hàn Quốc như lại thua Yemen 2-3. Lượt cuối Việt Nam sẽ đánh bại UAE?

0 giờ ngày 14-5 tới, hoàn cảnh lại đưa hai đội Việt Nam và UAE vào thế “lưng dựa tường”.

Hai cặp đấu của lượt trận cuối đều trở thành hai trận “chung kết bảng”. Hàn Quốc vẫn được đánh giá cao nhất ngoài ngôi đầu thì đó là đội mạnh nhất. Yemen thì khó lường như kiểu họ thua Việt Nam 0-1 rồi đánh bại UAE 3-2. Hàn Quốc khó khăn cầm hòa UAE 1-1 thì sau đó lại đánh bại Việt Nam đến 4-1...

Hy vọng sau khi chạm trán “thuốc thử liều cao” Hàn Quốc, Việt Nam sẽ giàu bản lĩnh hơn, cứng cựa hơn để đánh bại UAE hiên ngang vào tứ kết cùng tấm vé World Cup trẻ.