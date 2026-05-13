Sai lầm của người gác đền khiến Ronaldo chết lặng trên ghế dự bị 13/05/2026 12:03

(PLO)- Cristiano Ronaldo cùng Al Nassr đã ở rất gần một chiến thắng quan trọng trước Al Hilal, nhưng tất cả suýt sụp đổ chỉ vì khoảnh khắc mất tập trung của thủ môn Bento Matheus Krepski.

Trong phần lớn thời gian trận đấu, đồng đội của Ronaldo, thủ thành Bento chơi cực kỳ chắc chắn và được xem là người hùng của Al Nassr. Ngay từ những phút đầu tiên, thủ môn người Brazil đã khiến khán giả phải trầm trồ khi cản phá pha dứt điểm nguy hiểm của Karim Benzema.

Sau đó, anh tiếp tục từ chối hàng loạt cơ hội từ những ngôi sao bên phía Al Hilal như Sergej Milinkovic-Savic, Salem Al-Dawsari hay Theo Hernandez.

Khi trận đấu bước sang những giây cuối cùng, nhiều người tin rằng Bento đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để giúp Al Nassr tiến sát chức vô địch. Thế nhưng bi kịch lại xảy ra đúng vào thời điểm không ai ngờ tới.

Sai lầm của thủ thành Bento khiến ngôi sao người Bồ Đào Nha Ronaldo thất vọng khi có thể lỡ ngôi vô địch Saudi Arabia thêm một lần nữa. Ảnh: EPA.

Phút 97 giây 48, từ một tình huống ném biên mạnh vào vòng cấm, Bento lao ra xử lý thiếu dứt khoát rồi va chạm với đồng đội. Sự lúng túng ấy lập tức bị đối thủ tận dụng để ghi bàn gỡ hòa. Khoảnh khắc đó khiến Ronaldo ngồi chết lặng trên băng ghế dự bị, cúi đầu đầy thất vọng khi chiến thắng vuột khỏi tay chỉ còn cách tiếng còi mãn cuộc đúng 12 giây.

Dù Al Nassr vẫn tạm dẫn đầu với 83 điểm, cuộc đua vô địch giờ trở nên cực kỳ căng thẳng. Al Hilal đang bám sát phía sau và còn thi đấu nhiều hơn một trận. Chỉ một cú sảy chân nữa, mùa giải của Ronaldo có thể khép lại theo cách đau đớn nhất.