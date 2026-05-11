Festival bóng đá U-14 quốc tế Chủ nhà HA Gia Lai thắng nhẹ đại diện Nhật Bản 11/05/2026 20:38

(PLO)- Chiều 11-5, sân vận động Pleiku nóng bỏng khi Festival bóng đá quốc tế U-14 Gia Lai 2026 chính thức khai màn với quy mô lớn chưa từng có.

Giải đấu dành cho các cầu thủ trẻ gồm chủ nhà HA Gia Lai, 5 đội bóng trong nước cùng 7 đội bóng đến từ nhiều quốc gia châu Á, mang đến không khí cực kỳ sôi động ngay từ ngày tranh tài đầu tiên.

Tham dự lễ khai mạc có ông Phạm Anh Tuấn – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch Tập đoàn HA Gia Lai cùng HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik. Sự xuất hiện của nhiều nhân vật quan trọng cho thấy sức hút đặc biệt của giải đấu năm nay.

Lễ khai mạc được xây dựng theo chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”, tái hiện nét văn hóa đặc trưng của Tây Nguyên hòa cùng tinh thần trẻ trung, hiện đại của bóng đá quốc tế. Âm nhạc, ánh sáng và những màn trình diễn nghệ thuật khiến sân Pleiku bùng nổ trong tiếng cổ vũ của hàng ngàn khán giả.

Festival bóng đá quốc tế U-14 Gia Lai 2026 diễn ra từ ngày 11-5 đến ngày 15-5 tại sân Pleiku Arena và Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng. Các đội bóng đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Lào cùng nhiều lò đào tạo mạnh của Việt Nam sẽ cạnh tranh tổng giải thưởng hơn 1 tỷ đồng, tương đương khoảng 41.000 USD.

Tiết mục trình diễn "đại ngàn" đặc sắc trong lễ khai mạc...

... cùng sự giao thoa "biển xanh" ở ngày hội bóng đá trẻ trên sân Pleiku.

Bầu Đức thân thiện với các cầu thủ nhí Hàn Quốc.

HLV Kim Sang-sik xuất hiện ở Festival U-14 quốc tế.

Cầu thủ trẻ Nhật Bản chào sân.

Lò đào tạo bóng đá trẻ nổi tiếng SL Nghệ An sánh vai cùng các Học viện bóng đá lớn trong và ngoài nước.

Ngay sau lễ khai mạc, chủ nhà bước vào trận đấu đáng chú ý với U-14 Jubio Iwata của Nhật Bản. Trong thế trận chặt chẽ và giàu tốc độ, cầu thủ Phạm Thành Nam trở thành người hùng khi ghi bàn thắng duy nhất giúp đội bóng phố núi giành chiến thắng 1-0. Kết quả này tạo đà tâm lý hưng phấn cho đại diện Việt Nam trong hành trình chinh phục giải đấu.

Trước đó, các trận đấu khác thuộc lượt đầu bảng B và bảng C, nhiều bất ngờ liên tiếp xuất hiện. U-14 SL Nghệ An hòa Malaysia 3-3 trong màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Đại diện đến từ Hàn Quốc là Gangwon State All Stars gây thất vọng khi để Khamsay Academy (Lào) đánh bại với tỷ số 0-2. Trận đấu giữa Shenzhen (Trung Quốc) và PVF kết thúc với kết quả hòa 2-2 sau màn đôi công hấp dẫn.

Phạm Thành Nam ghi bàn duy nhất cho chủ sân Pleiku qua mặt đại diện Nhật Bản.

Trong khi đó, U-14 Hà Nội vượt qua Chonburi 2-1 bằng lối chơi đầy bản lĩnh trước đại diện Thái Lan. Đáng tiếc U-14 Trường Tươi Đồng Nai lại không có được niềm vui khi nhận thất bại tối thiểu 0-1 trước đội bóng trẻ Hàn Quốc Mohyeon FC.

Ngày khai màn Festival đã cho thấy chất lượng chuyên môn cao với tốc độ thi đấu nhanh, kỹ thuật tốt và sự quyết liệt đến từ các đội trẻ quốc tế. Nhiều cầu thủ gây ấn tượng mạnh nhờ khả năng xử lý bóng tự tin dù tuổi đời còn rất nhỏ.

Biểu cảm dễ thương của các cầu thủ ngoại nhí.

Nhỏ mà có võ.

Đội bóng chủ nhà tạm chiếm lợi thế ở bảng A.

Giải đấu năm nay được kỳ vọng sẽ trở thành sân chơi quan trọng giúp các tài năng trẻ cọ xát quốc tế, đồng thời quảng bá hình ảnh Gia Lai đến bạn bè khu vực thông qua bóng đá và văn hóa “Đại ngàn chạm Biển xanh”.