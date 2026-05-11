Vòng chung kết U-17 nữ châu Á: U-17 Việt Nam tan vỡ giấc mơ World Cup 11/05/2026 16:06

(PLO)- Đội tuyển nữ U-17 Việt Nam đã không thể tạo "địa chấn châu Á" tại tứ kết khi thua Úc 0-2...

Trận tứ kết thứ nhất của Vòng chung kết (VCK) U-17 châu Á vừa kết thúc tại Trung Quốc, đội tuyển trẻ U-17 Việt Nam đã thua Úc 0-2, đành tan vỡ giấc mơ World Cup.

Cần biết các giải nữ châu Á khi cùng vòng loại World Cup thì suất châu Á vẫn còn rất ít với 4 suất, trong khi có đến 5 nền bóng đá nữ châu Á đẳng cấp thế giới, bao gồm Úc.

Thể hình các cô gái trẻ Úc vượt trội so với Việt Nam. Ảnh: AFC.

Trẻ Việt Nam vào tứ kết với ngôi nhì bảng A, tuy nhiên gặp Úc hơn hẳn nhiều thứ và đành chấp nhận lỡ hẹn với vòng chung kết World Cup nữ trẻ.

Tỉ số 2-0 nghiêng về đội trẻ Úc không phản ánh đúng thế trận. Úc hầu như áp đảo hoàn toàn với thời lượng cầm bóng để tổ chức tấn công suốt trận. Những lúc các cô gái U-17 Việt Nam đoạt được bóng chừng vài nhịp thì bị đồng nghiệp Úc “dí” để lấy lại quyền kiểm soát rất dễ.

Trẻ Việt Nam rất dũng mãnh, nhưng chừng ấy chưa đủ đánh bại Úc. Ảnh: AFC.

Thủ môn Cẩm My làm việc vất vả và thậm chí “ăn đòn” va chạm với cầu thủ Úc bao nhiêu thì đồng nghiệp phía bên kia là Gorr Burchmore rất rảnh rỗi và hầu như chẳng có việc làm.

Chiều cao và sức mạnh cầu thủ Úc là những thứ vượt trội đã khiến các cô gái trẻ Việt Nam chống chọi vô cùng mệt mỏi.

Thua Úc, các cô gái trẻ Việt Nam tan vỡ giấc mơ World Cup. Ảnh: AFC.

Đội trẻ Việt Nam chỉ trụ được 28 phút, khi thủ thành Cẩm My bó tay trước pha dứt điểm của Frideriki Karabiris và 3 phút sau, Leyla Hussein nhân đôi cách biệt. Quá khác biệt về thế trận, Úc chơi cầm chừng như một cữ dượt với các miếng phối hợp nhẹ nhàng để dành sức chuẩn bị cho những vòng đấu tới.

Thua Úc, Việt Nam đã tan vỡ giấc mơ World Cup. Tuy nhiên, khi được cọ xát với những đội bóng mạnh như thế này, nhất định tuyến trẻ Việt Nam sẽ phát triển.

Ở trận tứ kết 2 cùng giờ, Nhật Bản thắng Hàn Quốc 1-0 do công Rara Higuchi ghi phút 74.

Hai trận tứ kết còn lại cùng diễn ra lúc 18 giờ 30: Triều Tiên - Thái Lan, Trung Quốc - Ấn Độ.