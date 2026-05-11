2 điều kiện cho Arsenal sớm vô địch Premier League 11/05/2026 16:11

(PLO)- Arsenal đang tiến rất gần tới chức vô địch Ngoại hạng Anh sau mùa giải đầy bùng nổ.

Đoàn quân của HLV Mikel Arteta hoàn toàn có thể đăng quang ngay sau vòng đấu tới nếu những kết quả thuận lợi xuất hiện.

Hiện Arsenal sở hữu 79 điểm, tạm hơn Manchester City khoảng cách 5 điểm. Dù vậy, đội bóng của HLV Pep Guardiola vẫn còn một trận chưa đấu, khiến cuộc đua vô địch chưa thể ngã ngũ.

Pháo thủ thành London đang rất gần chức vô địch Premier League. Ảnh: EPA.

Trận đấu bù của Man City sẽ diễn ra vào rạng sáng 14-5 khi họ tiếp đón Crystal Palace FC trên sân Etihad. Đây được xem là bước ngoặt lớn của mùa giải bởi chỉ cần Man City mất điểm, Arsenal sẽ nắm lợi thế cực lớn trước vòng 37.

Trong trường hợp đội bóng thành Manchester thất bại trước Crystal Palace, khoảng cách giữa hai đội vẫn duy trì ở mức 5 điểm nhưng số trận đấu sẽ bằng nhau. Khi đó, Arsenal bước vào trận gặp Burnley FC với cơ hội định đoạt ngôi vương ngay tại sân nhà.

Thầy trò Arteta đang nắm trong tay quyền tự quyết. Ảnh: EPA.

Điều kiện tiếp theo dành cho “Pháo thủ” là phải đánh bại Burnley. Nếu hoàn thành nhiệm vụ này, Arsenal sẽ nâng khoảng cách với Man City lên thành 8 điểm trong khi đối thủ chỉ còn tối đa hai trận để thi đấu. Điều đó đồng nghĩa đội bóng của Guardiola không còn khả năng vượt lên trên bảng xếp hạng.

Sau nhiều năm chờ đợi, người hâm mộ đội bóng thành London đang ở rất gần khoảnh khắc lịch sử. Sân Emirates có thể bùng nổ trong đêm đăng quang nếu Crystal Palace tạo nên cú sốc trước Man City và Arsenal tận dụng thành công cơ hội của mình trước Burnley.