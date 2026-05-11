Arteta thừa nhận sai lầm về chiến thuật 11/05/2026 12:27

Arsenal đã giành chiến thắng sít sao 1-0 trước West Ham ở vòng 36 Premier League vào tối Chủ nhật nhờ bàn thắng của Leandro Trossard và sự hỗ trợ của VAR, sau một ngày thi đấu khó khăn về mặt chiến thuật đối với HLV Mikel Arteta.

Mikel Arteta thừa nhận rằng quyết định của ông sau khi Ben White rời sân vì chấn thương trong trận đấu với West Ham "không thực sự hiệu quả". Arsenal đã giành chiến thắng quan trọng sau khi bàn thắng gỡ hòa 1-1 của West Ham ở phút bù giờ bị VAR từ chối và Pháo thủ đã vượt qua một bài toán chiến thuật khó khăn.

Cú sút chạm người đổi hướng của Leandro Trossard đã tạo nên sự khác biệt giữa hai đội sau khi bàn thắng gỡ hòa ở phút 90+55 của Callum Wilson bị hủy bỏ. Đây là một trận đấu căng thẳng, một phần là do chính những quyết định của chiến lược gia người Tây Ban Nha của Arsenal.

Ben White không thể tiếp tục thi đấu vào giữa hiệp 1 sau pha va chạm với Crysencio Summerville trong hiệp một, khiến HLV Arteta phải tung Martin Zubimendi vào sân. Arteta phải chuyển Declan Rice sang vị trí hậu vệ phải.

Đầu hiệp 2, Arteta cũng buộc phải thay hậu vệ trái Riccardo Calafiori bằng Cristhian Mosquera. Sau đó, Mosquera chuyển sang vị trí hậu vệ phải và Myles Lewis-Skelly từ tiền vệ xuống hậu vệ trái, trong khi Rice trở lại vị trí tiền vệ. Giữa hiệp hai, Arteta thay thế hai cầu thủ dự bị Zubimendi và Eberechi Eze bằng Martin Odegaard và Kai Havertz.

Sau trận đấu, Arteta ám chỉ rằng quyết định ban đầu đưa Declan Rice đá hậu vệ phải là một sai lầm khiến ông mất đi một quyền thay người và ông cần phải sửa sai ở những phút sau của trận đấu.

"Chúng tôi đã hoàn toàn áp đảo với những gì mình muốn thể hiện. Tôi nghĩ việc tung Mosquera vào sân sẽ mang lại điều gì đó khác biệt. Vì vậy tôi đã chọn Declan Rice và trong khoảnh khắc đó, tôi không biết có phải do vị trí của anh ấy hay không, đã có hai tình huống mà chúng tôi gặp khó khăn ở phía đó", Mikel Arteta của Arsenal thừa nhận mắc sai lầm về chiến thuật khi nói với Sky Sports.

Chúng tôi đã có cơ hội thay người ở giờ nghỉ giữa hiệp vì Ricky (Riccardo Calafiori) cũng phải rời sân, điều này thật đáng tiếc. Chúng tôi đã làm vậy, ở một thời điểm nào đó, tôi cảm thấy chúng tôi cần phải thay đổi cục diện trận đấu. Chúng tôi cần hai cầu thủ ở hai vị trí đó, những tiền vệ tấn công thực thụ. Chúng tôi đã tận dụng cơ hội và được đền đáp".

Trong một cuộc phỏng vấn khác với chương trình Match of the Day, HLV Mikel Arteta nói: "Tôi nghĩ chúng tôi đã khởi đầu trận đấu rất tốt. Chúng tôi đã tạo ra ba cơ hội rõ rệt nhưng không thể ghi bàn, rồi chấn thương của Ben White ập đến và chúng tôi phải điều chỉnh lại chiến thuật.

Mọi chuyện không thực sự suôn sẻ và đến giờ nghỉ giữa trận chúng tôi lại phải thay Calafiori, thêm một sự thay đổi nữa, nên không lý tưởng lắm. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã thể hiện rất nhiều sự can đảm với những sự thay đổi và những cầu thủ mà chúng tôi mang đến. Tôi nghĩ chúng tôi đã được đền đáp vì Martin Odegaard đã có một pha bóng xuất sắc (kiến tạo) giúp chúng tôi giành chiến thắng, ngoài pha cứu thua của David Raya ở phút 70".

Arteta cũng đề cập đến quyết định của VAR khi từ chối bàn thắng của Wilson vì lỗi của Pablo đối với thủ môn David Raya. "Cuối cùng, đây chính là vẻ đẹp của Ngoại hạng Anh", Mikel Arteta nói, "Trong tất cả sự hỗn loạn đó và với thủ môn trong vòng cấm, họ vẫn ghi được bàn thắng.

Trọng tài và VAR hôm nay đã rất dũng cảm khi dừng lại và phân tích tình huống, tạo cơ hội cho trọng tài đưa ra quyết định. Tôi nghĩ không ai có thể phủ nhận đó là một pha phạm lỗi rõ ràng vì David Raya gần như đã nắm chắc bóng trong tay. Cầu thủ West Ham không cho phép Raya kiểm soát bóng, rồi tận dụng cơ hội để ghi bàn".

Với chiến thắng này, Arsenal vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với 79 điểm, hơn đội xếp thứ hai là Manchester City 5 điểm nhưng "pháo thủ" đá nhiều hơn 1 trận. Đoàn quân của HLV Mikel Arteta chỉ cần thắng 2 trận cuối mùa trước Burnley và Nottingham Forest là chính thức lên ngôi vô địch Premier League.