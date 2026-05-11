Luis Enrique đàm phán với PSG giữa tin đồn gia nhập MU 11/05/2026 06:09

(PLO)- Luis Enrique chuẩn bị đưa ra quyết định về hợp đồng với PSG sau khi có tin đồn ông được cho là sẽ dẫn dắt MU.

Luis Enrique từng được liên hệ với vị trí HLV trưởng của MU, nhưng HLV của Paris Saint-Germain (PSG) đang tiến gần đến việc ký hợp đồng mới với nhà đương kim vô địch Champions League và Ligue 1.

Theo các nguồn tin, HLV Luis Enrique của PSG đang tiến gần hơn đến việc ký hợp đồng mới với nhà đương kim vô địch Champions League, dập tắt mọi hy vọng chuyển đến MU mùa hè này. Chiến lược gia người Tây Ban Nha được xác định là một trong những ứng cử viên hàng đầu để thay thế Ruben Amorim tại MU và được cho là đã có các cuộc thảo luận với các lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford.

Tuy nhiên, cựu HLV của Barcelona Enrique được cho là sắp ký hợp đồng mới có thời hạn bốn năm với PSG khi họ đang theo đuổi một mùa giải lịch sử khác với mục tiêu giành chức vô địch Pháp và vinh quang tại châu Âu. Hợp đồng hiện tại của Enrique với đội bóng thủ đô nước Pháp sẽ hết hạn vào cuối mùa giải tới, mặc dù có thông tin cho rằng ban lãnh đạo PSG không lo ngại nếu các cuộc đàm phán kéo dài đến mùa hè.

Luis Enrique nhiều khả năng sẽ gia hạn hợp đồng với PSG. ẢNH: MIRROR/GETTY

Theo tờ Mirror (Anh) HLV 55 tuổi người Tây Ban Nha Luis Enrique sắp ký hợp đồng mới có thời hạn bốn năm với đội chủ sân Parc des Princes. Điều này diễn ra sau những thông tin hồi tháng Hai cho rằng Luis Enrique muốn ở lại PSG để dẫn dắt đội tham dự Champions League, thay vì chuyển sang dẫn dắt một đội bóng ở Premier League không có vé dự giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Vào thời điểm đó, có thông tin cho rằng Luis Enrique còn nghi ngờ về việc tiếp quản một CLB (MU) có thể bỏ lỡ cơ hội tham dự Champions League mùa giải tới. Tuy nhiên, nhờ những nỗ lực của HLV tạm quyền Michael Carrick, MU đã giành được suất trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu, và chiến thắng 3-2 trước kình địch Liverpool càng khẳng định vị trí của họ một cách trọn vẹn hơn.

Theo ESPN, Luis Enrique đã được Manchester United liên hệ vào năm 2022 trong quá trình tìm kiếm người thay thế Ole Gunnar Solskjaer. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, HLV người Tây Ban Nha đang dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha và khẳng định ông sẽ không từ bỏ vai trò của mình với La Roja cho đến sau World Cup Qatar vào mùa đông năm 2022.

Lập trường của Luis Enrique đã khiến MU rơi vào tình thế khó xử về việc tìm kiếm HLV chính thức và không thể hoạt động nếu thiếu người lãnh đạo trong 12 tháng, sau khi sa thải Solskjaer vào tháng 11 năm 2021 và sau đó bổ nhiệm Ralf Rangnick làm HLV tạm quyền. Erik ten Hag và Mauricio Pochettino là hai ứng cử viên cuối cùng cho vị trí HLV trưởng của MU, trước khi chiến lược gia người Hà Lan giành chiến thắng.

Cựu tiền vệ của Manchester United Michael Carrick tiếp tục từ chối tham gia vào những đồn đoán công khai về tương lai của mình. Carrick khẳng định quyết định về HLV trưởng chính thức của MU nằm ngoài tầm kiểm soát của ông.

Michael Carrick cho biết, "Sự rõ ràng rất quan trọng... Chúng tôi đã kết thúc mùa giải một cách mạnh mẽ, tạo được vị thế tốt và về vai trò của tôi cũng như những gì sẽ diễn ra trong tương lai, tôi nghĩ đây là thời điểm tự nhiên. Điều này luôn được bàn luận vào cuối mùa giải, nếu không muốn nói là ngay trước khi mùa giải kết thúc.

Ở giai đoạn này, điều quan trọng là tạo điều kiện cho các cầu thủ kết thúc mùa giải một cách mạnh mẽ, và sau đó, như tôi đã nói từ đầu, tôi sẽ bình tĩnh. Mọi chuyện sẽ được giải quyết khi đến lúc thích hợp. Việc này nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi, vì vậy chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra".

MU nhiều lần bỏ lỡ thời cơ có được Luis Enrique và sắp tới cũng vậy. ẢNH: UEFA

Manchester United có khả năng sẽ đối đầu với PSG tại Champions League mùa giải tới. Khi đó, đội bóng Pháp có thể trở thành nhà vô địch hai lần của giải đấu nếu họ bảo vệ được danh hiệu mà họ đã giành được tại Munich 12 tháng trước với chiến thắng thuyết phục trước Inter Milan. Bây giờ, PSG đã vào chung kết Champions League gặp Arsenal.

Champions League mùa tới sẽ là lần đầu tiên MU tham gia vào thể thức được cải tổ của giải đấu, bao gồm việc mở rộng vòng bảng và loại bỏ các bảng đấu riêng biệt, sau khi giành được suất tham dự lần đầu tiên kể từ mùa giải 2023 - 2024.