Người hùng Lammens gửi thông điệp rõ ràng đến MU 10/05/2026 12:09

MU đã có một màn trình diễn tệ hại và hòa 0-0 với Sunderland vào đêm qua 9-5 ở vòng 36 Premier League, nhưng thủ môn Senne Lammens khẳng định "quỷ đỏ" thành Manchester vẫn đầy động lực dù không còn nhiều mục tiêu để phấn đấu.

Senne Lammens đã kêu gọi các đồng đội tại Manchester United nâng cao phong độ trong hai trận đấu cuối cùng của mùa giải sau trận hòa đáng thất vọng trước Sunderland. Manchester United bị cầm hòa 0-0 tại sân vận động Stadium of Light, và Lammens là cầu thủ thi đấu tốt nhất trong trận.

Đội khách MU không có cú sút nào trúng đích cho đến phút bù giờ, khi Matheus Cunha sút thẳng vào Robin Roefs. Và MU phải cần đến sự xuất sắc của thủ môn Lammens khi anh đã cản phá thành công các cú sút của Noah Sadiki và Brian Brobbey bằng những pha cứu thua xuất sắc.

Màn trình diễn dưới mức kỳ vọng của MU diễn ra sau khi Michael Carrick thực hiện năm sự thay đổi trong đội hình xuất phát sau chiến thắng 3-2 trước Liverpool cuối tuần trước, qua đó giành vé dự Champions League mùa giải tới.

Lammens đã nhiều pha cứu thua xuất sắc giúp MU giữ sạch lưới trước Sunderland. ẢNH: MIRROR/GETTY

Trước hai trận đấu cuối cùng gặp Nottingham Forest và Brighton, Manchester United hiện đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, không có cơ hội vượt qua Manchester City ở vị trí thứ hai và gần như không có khả năng bị Liverpool ở vị trí thứ tư bắt kịp.

Tuy nhiên, Lammens tin rằng MU vẫn còn rất nhiều điều để phấn đấu. "Chúng tôi đã phải rất nỗ lực để giữ sạch lưới trên sân khách trước Sunderland, xét đến phong độ thi đấu của họ mùa này," Lammens chia sẻ với Premier League Productions, "Chúng tôi luôn biết đây sẽ là một trận đấu khó khăn.

Chúng tôi không thể hiện phong độ tốt nhất về mặt kỹ thuật, nhưng điều quan trọng nhất có lẽ là không để thủng lưới và phối hợp tốt với nhau trong phòng ngự. Chúng tôi có thể rút ra được một số điểm tích cực từ trận đấu này. Đây vẫn là những trận đấu quan trọng đối với chúng tôi vì chúng tôi muốn kết thúc mùa giải ở vị trí cao nhất có thể, với số điểm cao nhất có thể.

Tuy nhiên, trận đấu trên sân khách với Sunderland là một thử thách khó khăn vì họ là một đội bóng mạnh và phối hợp tốt. Vì vậy, tôi nghĩ hôm nay không phải là ngày chúng tôi kiểm soát bóng tốt, nhưng chúng tôi có thể tự hào về những gì mình đã làm được khi không có bóng".

Khi được hỏi về tâm lý của toàn đội cho hai trận đấu cuối cùng của mùa giải, Lammens nói thêm: "Chúng tôi không thể dừng lại ở đây. Tôi biết Champions League là mục tiêu chính của chúng tôi, nhưng chúng tôi muốn kết thúc mùa giải với càng nhiều điểm càng tốt.

Manchester United muốn kết thúc với một tinh thần tốt để làm nền tảng cho mùa giải tới, vì vậy chúng tôi biết những trận đấu cuối cùng này quan trọng như thế nào đối với điều đó. Điều quan trọng là phải ra sân và thể hiện tốt trong mọi trận đấu. Chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng trong mọi trận đấu có thể. Chúng tôi muốn đền đáp lại sự ủng hộ của người hâm mộ, những người đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong mùa giải này".

Lammens khẳng định mục tiêu của MU là giành vị trí thứ ba Premier League vào cuối mùa giải. ẢNH: MUTV

"HLV đã truyền đạt rõ ràng với chúng tôi rằng mùa giải này vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi đã có Champions League, nhưng chúng tôi cũng muốn kết thúc ở vị trí thứ ba Premier League. Chúng tôi không muốn kết thúc dưới vị trí thứ ba, chúng ta muốn giữ khoảng cách với các đội khác. Tôi hy vọng - và tôi nghĩ toàn đội cũng nghĩ giống như tôi", Lammens gửi thông điệp rõ ràng đến các đồng đội ở MU.

Trong khi đó, HLV tạm quyền của MU Michael Carrick cũng đưa ra quan điểm tương tự trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu với Sky Sports. "Chúng tôi đã cống hiến hết mình trong tuần này", Carrick khẳng định, "Chúng tôi có trận đấu sân nhà cuối cùng của mùa giải và sẽ nỗ lực hướng tới trận đấu đó trong tuần sau. Chúng tôi rất mong chờ trận đấu đó (gặp Nottingham Forest). Điều quan trọng là phải kết thúc mùa giải một cách mạnh mẽ và tôi nghĩ hôm nay là một tín hiệu tích cực đối với chúng tôi".