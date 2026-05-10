Danh sách rút gọn 4 ứng viên làm HLV trưởng Chelsea 10/05/2026 06:39

Chelsea đang tìm kiếm HLV trưởng chính thức tiếp theo sau khi sa thải Liam Rosenior, và ban lãnh đạo The Blues đã lập ra danh sách rút gọn gồm bốn ứng viên trước mùa hè. Chelsea đã đưa cựu HLV của Barcelona là ​​Xavi vào danh sách ứng cử viên thay thế Liam Rosenior. Cựu HLV của Strasbourg đã bị sa thải vào tháng trước sau chỉ ba tháng dẫn dắt đội bóng tại Stamford Bridge.

Calum McFarlane được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền đến hết mùa giải trong khi ban lãnh đạo Chelsea tìm kiếm người kế nhiệm lâu dài, mới nhất, ông dẫn dắt Chelsea hòa Liverpool 1-1 ở vòng 36 Premier League. Một số cái tên đã được liên hệ với vị trí này. Theo tờ The Independent, Chelsea đang nhắm đến bốn cái tên phù hợp với triết lý bóng đá mà các ông chủ của CLB muốn áp dụng.

Xabi Alonso, Franceso Farioli của Porto và Cesc Fabregas đều nằm trong mẫu HLV đó, mặc dù người ta tin rằng Fabregas sẽ không rời Como của Ý mùa hè này. Một ứng cử viên khác mà Chelsea đang nhắm đến là cựu HLV Barcelona, ​​Xavi. Người ta cho rằng HLV người Tây Ban Nha rất phù hợp với triết lý huấn luyện mà Chelsea đang theo đuổi.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha Xavi cũng rất muốn trở lại với bóng đá, sau khi thất nghiệp kể từ khi rời Barca. Tuy nhiên, Chelsea có thể là môi trường làm việc không phù với "dự án" mong muốn của Xavi, khi tại Stamford Bridge đầy rẫy những tranh cãi và biến động.

Xavi không phải là HLV người Tây Ban Nha duy nhất được liên hệ với Chelsea kể từ khi Rosenior ra đi. HLV sắp mãn nhiệm của Bournemouth, Andoni Iraola, cũng được cho là nằm trong danh sách ứng cử viên của The Blues.

Andoni Iraola quả thực được rất nhiều đội bóng ngưỡng mộ, nhưng cũng có những lo ngại rằng phong cách của ông hơi khác so với triết lý hiện tại của Chelsea, điều này khiến CLB rơi vào tình thế khó xử khi phải lựa chọn giữa việc tiếp tục kế hoạch ban đầu hay thay đổi hướng đi.

Tuy nhiên, Andoni Iraola nhiều khả năng sẽ chấp nhận đến Chelsea nếu được mời, bởi thương vụ trở lại CLB cũ của ông là Athletic Bilbao đã bị hủy bỏ. Đội bóng Tây Ban Nha Bilbao đã xác nhận HLV Edin Terzic sẽ thay thế Ernesto Valverde từ mùa giải tới.

Thông cáo từ Athletic Bilbao cho biết: “CLB Athletic Club (Athletic Bilbao) và HLV Edin Terzic đã đạt được thỏa thuận về việc HLV người Đức sẽ dẫn dắt đội một trong hai mùa giải tiếp theo, đến ngày 30-6 năm 2028. HLV sẽ được chính thức giới thiệu sau khi mùa giải kết thúc, khi vẫn còn bốn trận đấu rất quan trọng và hấp dẫn nữa".

Huyền thoại của Liverpool Jamie Carragher là một trong những người đã ủng hộ Iraola chuyển gia nhập The Blues. Carragher nói: “Khi bạn thấy một người như Andoni Iraola, tôi nghĩ bạn sẽ không bao giờ hết yêu mến đội bóng của anh ấy nếu bạn là một người hâm mộ. Bạn hiểu ý tôi chứ?”

Họ luôn chạy. Họ sẽ thua trận. Họ có thể sẽ bị chấn thương vì lối chơi đó. Tôi có lẽ muốn thấy Andoni Iraola đảm nhận một công việc ở 1 CLB lớn hơn và xem cách ông ấy thích nghi. Sẽ khó khăn hơn nhiều với nhiều trận đấu hơn và có lẽ sẽ có nhiều chấn thương hơn, giống như Jurgen Klopp ở Liverpool khi các cầu thủ Liverpool gặp nhiều chấn thương vậy".