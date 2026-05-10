MU có thể chiêu mộ 5 ngôi sao với nguồn tài chính dồi dào 10/05/2026 06:09

(PLO)- MU có thể chiêu mộ 5 cầu thủ trong tuần này sau khi nhận được nguồn tài chính dồi dào.

Việc giành quyền tham dự Champions League đã giúp MU tăng ngân sách chuyển nhượng mùa hè. Điều đó có nghĩa là đội ngũ tuyển quân có thể bắt đầu lên kế hoạch cho mùa giải tới ngay lập tức cho đội chủ sân Old Trafford. Sau một mùa giải 2024/25 đáng thất vọng dưới sự dẫn dắt của HLV Ruben Amorim, khi chỉ xếp thứ 15 tại Premier League, HLV tạm quyền Michael Carrick đưa "quỷ đỏ" thành Manchester trở lại đấu trường châu Âu.

HLV người Anh Carrick thay thế Amorim vào tháng Giêng và Manchester United đã giành chiến thắng trong 10 trên 15 trận đấu dưới sự dẫn dắt của ông, mới nhất là hòa Sunderland 0-0 ở vòng 36 Premier League. Manchester United hiện đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và đã chắc suất tham dự Champions League khi chỉ còn hai trận đấu nữa.

Việc MU giành quyền tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB mùa tới sẽ mang về cho đội và ông chủ Sir Jim Ratcliffe khoản tiền đáng kể 16 triệu bảng Anh, và càng tiến sâu hơn ở mùa giải tới, thu nhập của MU càng lớn.

Đồng chủ sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe. ẢNH: MIRROR/GETTY

MU có thể thu về hơn 100 triệu bảng Anh từ việc tham gia Champions League và gần như chắc chắn sẽ kiếm được 50 triệu bảng dựa trên tiêu chí giá trị của UEFA, số tiền này có thể giúp tài trợ cho một số thương vụ mua sắm trong mùa hè. Tờ Mirror Football (Anh) đã phân tích những cầu thủ mà MU có thể nhắm đến trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè mở cửa.

Mateus Fernandes

Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin Manchester United có thể đầu tư 150 triệu bảng Anh vào ba tiền vệ mới trong mùa hè này, trong đó có một người tiềm năng là Mateus Fernandes của West Ham. Tài năng người Bồ Đào Nha đã được liên hệ chuyển đến Old Trafford trong những tuần gần đây.

West Ham đã chiêu mộ Fernandes với giá 38 triệu bảng Anh từ Southampton, đội bóng vừa xuống hạng, vào mùa hè năm ngoái. Có thông tin cho rằng MU đã theo dõi Fernandes trước khi thương vụ chuyển nhượng diễn ra. Giờ đây, khi West Ham đang phải đối mặt với cuộc chiến trụ hạng, sự quan tâm dành cho cầu thủ 21 tuổi này của MU có thể tăng lên đáng kể.

Mateus Fernandes. ẢNH: MIRROR/GETTY

Mateus Fernandes có thể sẽ tìm cách rời khỏi sân vận động London nếu West Ham xuống hạng khỏi Premier League và Manchester United có thể bắt đầu chuẩn bị cho một thương vụ chiêu mộ tiềm năng vào mùa hè.

2. Morgan Rogers

Một trong những tài năng triển vọng nhất của Ngoại hạng Anh là ngôi sao của Aston Villa, Morgan Rogers. Tiền đạo người Anh gia nhập đội chủ sân Villa Park vào năm 2024 với giá 8 triệu bảng Anh và đã tạo nên một cơn sốt thực sự.

Hiện 23 tuổi, Morgan Rogers đã thu hút sự chú ý từ khắp các CLB hàng đầu nước Anh và châu Âu, mặc dù đã ký hợp đồng dài hạn mới với CLB hiện tại vào tháng 11 năm 2025.

Morgan Rogers. ẢNH: MIRROR/GETTY

Tờ La Gazzetta dello Sport (Ý) đưa tin MU coi Rogers là người kế nhiệm tiềm năng cho Bruno Fernandes và anh là mục tiêu hàng đầu của CLB trong mùa hè này. MU có thể nhanh chóng chiêu mộ cầu thủ được định giá khoảng 86 triệu bảng Anh này.

3. Sandro Tonali

MU được củng cố bởi nguồn lực tài chính dồi dào lên tới 150 triệu bảng để tăng cường tuyến giữa, Sandro Tonali của Newcastle cũng có thể là mục tiêu chuyển nhượng của "quỷ đỏ". Cầu thủ người Ý từng được đồn đoán sẽ bất ngờ rời St James' Park hồi tháng Giêng.

Các nguồn tin cho thấy Tonali rất muốn ở lại Anh. Việc Tonali rời Newcastle vào mùa hè ngày càng có khả năng xảy ra, khi tờ Manchester Evening News đưa tin, cầu thủ 25 tuổi này đã nổi lên như một ứng cử viên hàng đầu của MU để lấp đầy khoảng trống mà Casemiro để lại, người sẽ rời Old Trafford vào cuối mùa giải.

Sandro Tonali. ẢNH: MIRROR/GETTY

Tuy nhiên, với việc tờ Diario AS của Tây Ban Nha đưa tin Real Madrid cũng bày tỏ sự quan tâm đến Tonali, Sir Jim Ratcliffe và các cộng sự có thể nhanh chóng tiến hành các bước để hoàn tất thương vụ này sớm hơn dự kiến.

4. Carlos Baleba

Ngôi sao của Brighton, Carlos Baleba, là tâm điểm của những tin đồn chuyển nhượng dữ dội mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, với việc chi mạnh tay cho những cầu thủ như Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko, mọi nỗ lực theo đuổi Baleba của MU đều bị tạm hoãn.

Cầu thủ người Cameroon đã không có một mùa giải tuyệt vời nhất tại Brighton khi sa sút phong độ, nhưng với việc Casemiro sắp ra đi và Manuel Ugarte cũng có thể nối gót, Manchester United có thể lại khao khát chiêu mộ anh.

Carlos Baleba. ẢNH: MIRROR/GETTY

Theo tờ The Athletic (Anh), Manchester United có thể sẽ bắt đầu đàm phán với Baleba và khởi động chiến dịch chiêu mộ bằng lời đề nghị trị giá 50 triệu bảng Anh cho Brighton. Các điều khoản cá nhân được cho là không phải là trở ngại.

5. Maxi Araujo

Một cầu thủ khác mà MU có thể cần phải theo đuổi gấp rút là Maxi Araujo của Sporting CP. Hậu vệ trái này đã có màn trình diễn nổi bật cho đội bóng Bồ Đào Nha mùa giải này.

Maxi Araujo. ẢNH: MIRROR/GETTY

Sau một loạt màn trình diễn ấn tượng tại Champions League trong màu áo Sporting, Araujo đã thu hút sự quan tâm từ nhiều CLB hàng đầu. Theo các nguồn tin, trong đó có Arsenal, Manchester City và Chelsea, cùng với các ông lớn khác của châu Âu.

Manchester United cũng nằm trong danh sách đó và nếu họ thực sự muốn chiêu mộ cầu thủ 26 tuổi Araujo, người được định giá khoảng 43 triệu bảng Anh, thì họ nên hành động nhanh chóng và bắt đầu tiếp cận anh ta.