Lý do Casemiro và Sesko vắng mặt trong trận MU hòa Sunderland 10/05/2026 11:39

(PLO)- Vì sao Benjamin Sesko và Casemiro vắng mặt trong chuyến làm khách của MU tới Sunderland?

Casemiro gặp phải chấn thương nhẹ trước trận đấu giữa MU với Sunderland ở vòng 36 Premier League, còn Benjamin Sesko cũng vắng mặt do chấn thương ống chân dai dẳng, trong một trận đấu kết thúc tẻ nhạt với tỉ số 0-0.

Casemiro không có tên trong đội hình Manchester United cho trận đấu với Sunderland do dính chấn thương nhẹ. Tuy nhiên, tuyển thủ Brazil dự kiến ​​sẽ bình phục kịp thời để nói lời tạm biệt với Old Trafford trong tuần tới khi "quỷ đỏ" gặp Nottingham Forest trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà ở mùa này.

Cầu thủ 34 tuổi người Brazil đang ở giai đoạn cuối sự nghiệp tại MU, và việc Casemiro vắng mặt trong đội hình thi đấu đã gây lo ngại cho người hâm mộ. Tuy nhiên, anh vẫn chưa chơi trận đấu cuối cùng cho "quỷ đỏ" thành Manchester.

Casemiro và Sesko đều không ra sân trong trận MU hòa Sunderland 0-0. ẢNH: MIRROR/GETTY

Manchester United tự tin Casemiro sẽ đủ sức ra sân tại Old Trafford trong trận đấu với Nottingham Forest vào Chủ nhật tới. Sau đó, họ sẽ làm khách trên sân của Brighton & Hove Albion một tuần sau đó để kết thúc mùa giải.

Đây sẽ là hai trận đấu cuối cùng trong thời gian Casemiro khoác áo MU trước khi ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Sự vắng mặt của Casemiro đã khiến đội hình của Michael Carrick trở nên khá mỏng manh ở khu vực giữa sân. Manuel Ugarte cũng vắng mặt do gặp vấn đề về lưng trong buổi tập. Mason Mount được triệu tập vào đội hình xuất phát lần đầu tiên dưới thời HLV tạm quyền Carrick.

Benjamin Sesko cũng vắng mặt do không kịp bình phục chấn thương ống chân để lấy vị trí trong đội hình. Joshua Zirkzee đã thay thế Sesko và cũng có trận đá chính đầu tiên dưới thời HLV Carrick.

HLV của MU Carrick thừa nhận rằng Sesko vắng mặt sau khi bị thay ra ở hiệp một trong trận thắng 3-2 trước Liverpool. Carrick nói: "Rõ ràng là Sesko bị chấn thương ở ống chân. Hiện tại, cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn trở lại tập luyện cùng đội, nhưng chúng ta phải xem sao".

Casemiro và Sesko đều là trụ cột của MU dưới thời Carrick. ẢNH: MIRROR/GETTY

Sau đó, Carrick tiếp tục chia sẻ trên kênh MUTV: "Ben (Sesko) đã bị chấn thương ở ống chân một thời gian và cậu ấy lại bị va đập khá mạnh vào đó. Rõ ràng, Sesko đã phải rời sân tuần trước, vì vậy cậu ấy chưa sẵn sàng cho trận đấu với Sunderland.

Về Casemiro, cậu ấy sẽ ổn cho trận đấu tuần tới, không có gì nghiêm trọng cả. Ugarte gặp vấn đề về lưng trong buổi tập, nên vấn đề đó đã được giải quyết phần nào rồi. Tôi rất mong chờ được xem các chàng trai thi đấu, thể hiện và kết thúc mùa giải một cách mạnh mẽ".

Casemiro đã thi đấu trọn 90 phút tại Old Trafford trong trận MU thắng Liverpool 3-2, giống như trong cả bốn trận đấu trước đó của đội. Tiền vệ này chưa bỏ lỡ trận đấu nào kể từ khi mãn hạn án treo giò vì tích lũy thẻ vàng trong trận đấu cuối cùng trước Giáng sinh, trận đấu mà MU thua Aston Villa 2-1 trên sân khách.