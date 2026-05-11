MU báo động đỏ sau trận đấu thảm họa 11/05/2026 15:01

(PLO)- MU vừa giành vé tham dự Champions League mùa tới sau chiến thắng nghẹt thở trước Liverpool FC, nhưng trận hòa 0-0 trên sân của Sunderland AFC lại kéo tất cả trở về thực tế.

Đằng sau sự phấn khích tại Old Trafford là hàng loạt vấn đề của MU khiến người hâm mộ lo lắng trước mùa giải mới. Hành quân đến Stadium of Light với đội hình xoay tua, thầy trò Michael Carrick chơi thiếu tốc độ, thiếu sự sắc bén và gần như không tạo được áp lực đáng kể lên khung thành đối thủ. Dù Sunderland không sở hữu đội hình vượt trội, họ vẫn khiến Manchester United trải qua một buổi tối đầy bế tắc bằng lối chơi pressing quyết liệt và giàu năng lượng.

Trước trận đấu, mọi thứ tại Old Trafford gần như hoàn hảo. Carrick được nhắc đến như ứng viên số một cho chiếc ghế HLV chính thức sau chuỗi kết quả tích cực. Bruno Fernandes được kỳ vọng phá kỷ lục kiến tạo Premier League, còn nhiều cầu thủ trẻ học viện cũng đứng trước cơ hội thể hiện bản thân. Tuy nhiên, sau 90 phút nhạt nhòa, sự lạc quan của MU nhanh chóng bị thay thế bởi những dấu hỏi lớn.

Man United chỉ tung ra đúng một cú sút trúng đích trong cả trận. Trong khi đó, thủ môn Senne Lammens phải liên tục cứu thua trước các cơ hội nguy hiểm từ Brian Brobbey và Noah Sadiki. Nếu không có sự xuất sắc của người gác đền trẻ tuổi này, Quỷ đỏ có lẽ đã ra về với thất bại.

Người gác đền Senne Lammens làm việc rất vất vả mới cứu thua cho MU. Ảnh: EPA.

HLV Carrick thừa nhận đội bóng của ông đã gặp rất nhiều khó khăn trước sức ép Sunderland tạo ra. Nhà cầm quân người Anh đánh giá đây không phải màn trình diễn tốt nhất của MU, nhưng ông vẫn hài lòng vì các cầu thủ biết cách chiến đấu trong thời điểm khó khăn.

Một trong những nguyên nhân khiến đội bóng sa sút nằm ở việc xoay vòng lực lượng quá nhiều. Chấn thương của Benjamin Sesko và Casemiro buộc Carrick phải thay đổi tới năm vị trí so với đội hình từng đánh bại Liverpool. Điều đó khiến sự cân bằng của MU bị ảnh hưởng rõ rệt.

Mason Mount cùng Joshua Zirkzee được trao cơ hội hiếm hoi để khẳng định bản thân tại Premier League, nhưng cả hai đều gây thất vọng. Mount có vài tình huống phối hợp ổn với Kobbie Mainoo ở khu trung tuyến, song tuyến giữa của MU thiếu hoàn toàn sự máu lửa và khả năng tranh chấp mà Casemiro thường mang lại.

Bruno Fernandes cùng đồng đội MU chơi rất hay trước Liverpool nhưng lại thảm hại ở sân Sunderland. Ảnh: EPA.

Trong khi đó, Zirkzee tiếp tục trở thành mục tiêu chỉ trích. Tiền đạo người Hà Lan xử lý chậm, di chuyển thiếu kết nối và nhiều lần phá hỏng nhịp tấn công của đội nhà. Các pha bóng dài hướng lên phía trên gần như vô hại vì hàng tiền vệ không thể luân chuyển bóng đủ nhanh để hỗ trợ những cầu thủ như Matheus Cunha.

Màn trình diễn bạc nhược trước Sunderland cho thấy chiều sâu đội hình của Manchester United vẫn còn là vấn đề lớn. Nếu muốn cạnh tranh ở Champions League và nhiều đấu trường khác mùa tới, Quỷ đỏ sẽ phải nâng cấp mạnh mẽ lực lượng, đặc biệt ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Một cầu thủ có khả năng đánh chặn tốt, mạnh trong tranh chấp, bền bỉ và giỏi phân phối bóng đang trở thành ưu tiên hàng đầu của Carrick.

Dù vậy, vị chiến lược gia người Anh vẫn bác bỏ quan điểm cho rằng các học trò bắt đầu tự mãn sau khi giành vé dự Champions League. Theo Carrick, tinh thần thi đấu của đội không hề suy giảm và chính thái độ chiến đấu đã giúp MU giữ lại 1 điểm trên sân khách. Nhưng rõ ràng, trận hòa trước Sunderland đã phơi bày quá nhiều vấn đề mà Quỷ đỏ phải giải quyết để thực sự trở lại cuộc đua danh hiệu mùa sau.