Barcelona làm được điều lần đầu tiên trong lịch sử, Flick xúc động 11/05/2026 12:44

(PLO)- Barcelona vô địch La Liga bằng cách đánh bại đối thủ truyền kiếp Real Madrid, khi HLV Hansi Flick xúc động tri ân đội bóng "tuyệt vời" của mình sau khi cha ông qua đời.

Barcelona đã giành chức vô địch La Liga lần thứ hai liên tiếp sau khi đánh bại kình địch Real Madrid với tỷ số 2-0 để bảo vệ ngôi vương. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử chức vô địch La Liga được định đoạt giữa Barcelona và Real Madrid sau 1 trận El Clasico.

Gã khổng lồ xứ Catalan đã có một mùa giải tuyệt vời nữa và chỉ cần một điểm trước Real Madrid để giành chức vô địch. Và họ đã dễ dàng đạt được điều đó khi các bàn thắng trong hiệp một của Marcus Rashford và Ferran Torres đã giúp đội bóng của Hansi Flick giành chiến thắng.

Rashford, cầu thủ được Man United cho mượn, đã đưa Barcelona dẫn trước chỉ sau chín phút bằng một cú sút phạt tuyệt đẹp, trước khi cựu ngôi sao của Man City, Torres, kết thúc một pha phối hợp đồng đội chín phút sau đó để ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0.

Barcelona ăn mừng chức vô địch La Liga. ẢNH: EPA

Real Madrid của HLV Alvaro Arbeloa đã không thể đáp trả, mặc dù Jude Bellingham có một bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị. Real Madrid đã phải chịu nỗi nhục nhã khi để thua Barcelona, ​​qua đó trực tiếp nhìn kình địch đăng quang.

Kết quả đó đã dẫn đến những cảnh ăn mừng cuồng nhiệt khi trận đấu kết thúc tại sân Nou Camp, các cầu thủ Barcelona đã tung HLV Hansi Flick lên không trung. Khoảnh khắc đó đặc biệt xúc động vì cha của HLV Flick vừa qua đời vào cuối tuần trước, và cả Rashford lẫn Torres đều chạy đến bên cạnh chiến lược gia người Đức khi họ ghi bàn. Sau trận đấu, Flick đã xúc động khi nhìn lại chiến thắng vừa qua.

HLV Hansi Flick của Barcelona chia sẻ, "Tôi sẽ không bao giờ quên ngày này. Đó là một ngày khó khăn đối với tôi, khi cha tôi qua đời, nhưng đội của tôi thật tuyệt vời. Tôi thực sự yêu đội bóng, nó giống như một gia đình và họ đã cống hiến hết mình hôm nay, tôi thực sự tự hào, nhưng người hâm mộ cũng thật tuyệt vời.

Thật tuyệt vời khi được thi đấu tại sân vận động này, và việc giành chức vô địch La Liga trong trận El Clasico trước Real Madrid cũng vậy. Trận đấu không dễ dàng, ai cũng nghĩ "Được rồi, chúng ta có thể thắng trận này", nhưng Real Madrid là một đội bóng tuyệt vời và chúng tôi đã chơi rất tốt".

Hansi Flick xúc động tưởng nhớ cha mình sau chức vô địch La Liga. ẢNH: EPA

Đội bóng của Flick đã thắng 11 trận liên tiếp trên đường đến chức vô địch La Liga, và hiện họ đang hơn Real Madrid 14 điểm sau khi thắng tất cả các trận sân nhà mùa này. Đây là chức vô địch La Liga thứ 29 của Barcelona, ​​và hiện họ chỉ còn kém 7 danh hiệu so với tổng số 36 danh hiệu của đối thủ truyền kiếp.

Những tiếng hô vang "Championes, Championes" vang dội khắp sân Nou Camp, và ca sĩ Olivia Rodrigo đã có mặt để theo dõi trận đấu. Trong khi đó, đây là giai đoạn cực kỳ khó khăn cho Real Madrid. HLV Arbeloa hiện đang chịu áp lực rất lớn. Đầu tuần này, có thông tin cho rằng Federico Valverde đã phải nhập viện sau một cuộc xô xát với Aurelien Tchouameni, đây là vụ cãi vã thứ hai giữa hai người trong vòng hai ngày.

Kylian Mbappe, người đã bỏ lỡ trận El Clasico vì chấn thương, cũng khiến người hâm mộ phẫn nộ vì đã bay đến Sardinia cùng bạn gái trước trận thắng Espanyol tuần trước, trong khi anh được nghỉ phép để hồi phục chấn thương gân kheo. Trước đó cũng có thông tin cho rằng Mbappe xảy ra mâu thuẫn với một thành viên giấu tên trong ban huấn luyện của Real Madrid.

Các cầu thủ Barcelona tri ân Flick. ẢNH: EPA

Ở một diễn biến khác, Alvaro Carreras và Antonio Rudiger được cho là đã xảy ra xô xát, làm ảnh hưởng thêm đến bầu không khí xung quanh Real Madrid trong một mùa giải kết thúc mà họ không giành được danh hiệu nào.