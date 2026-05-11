Barca vô địch, Messi gửi thông điệp gây sốt 11/05/2026 14:40

(PLO)- Lionel Messi đã không giấu được sự phấn khích khi chứng kiến đội bóng cũ Barca đăng quang La Liga sau chiến thắng đầy cảm xúc trước Real Madrid.

Trận El Clasico diễn ra rạng sáng 11-5 biến sân Camp Nou thành biển người ăn mừng khi Barca đánh bại đại kình địch Real với tỷ số 2-0 để chính thức bảo vệ ngôi vương.

Đoàn quân của HLV Hansi Flick nhập cuộc đầy tự tin và kiểm soát hoàn toàn thế trận. Trong bầu không khí cuồng nhiệt tại Camp Nou, bản hợp đồng mới Marcus Rashford khiến khán đài bùng nổ bằng siêu phẩm đá phạt mở tỷ số. Bàn thắng ấy như cú đánh mạnh vào tinh thần của Real Madrid, đội gần như không thể phản ứng trước sức ép liên tục từ đội bóng xứ Catalan.

Sự thăng hoa của đội chủ nhà Barca chưa dừng lại ở đó. Tiền đạo Ferran Torres tiếp tục khiến hàng thủ Real Madrid rối loạn bằng pha xử lý đẳng cấp trước khi tung cú dứt điểm lạnh lùng nhân đôi cách biệt. Tiếng reo hò vang dội khắp sân đấu khi các cổ động viên hiểu rằng chức vô địch đã ở rất gần.

Rashford ăn mừng sau khi mở điểm tuyệt đẹp cho Barca. Ảnh: EPA.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Messi lập tức chia sẻ niềm vui trên Instagram cá nhân. Huyền thoại người Argentina đăng tải hình ảnh các cầu thủ Barca nâng cúp cùng dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy phấn khích: “Nhà vô địch, Visca Barcelona”. Dù hiện khoác áo Inter Miami CF, Messi vẫn luôn dõi theo đội bóng từng làm nên tên tuổi của mình.

Tiền vệ Frenkie de Jong cũng thừa nhận chức vô địch lần này mang ý nghĩa đặc biệt vì Barcelona hoàn tất nó bằng chiến thắng trước Real Madrid ngay tại sân nhà. Đây là mùa thứ hai liên tiếp Barca thống trị La Liga, khẳng định vị thế số một của họ tại bóng đá Tây Ban Nha.