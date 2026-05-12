Sốc: MU mê người khác, HLV Carrick sẵn sàng rời Old Trafford 12/05/2026 12:29

Trong lúc ban lãnh đạo MU vẫn tiếp tục theo đuổi HLV Andoni Iraola của AFC Bournemouth, tương lai của Carrick tại Old Trafford ngày càng trở nên khó đoán.

Carrick được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền hồi đầu năm sau khi Ruben Amorim rời ghế nóng. Dù tiếp quản đội bóng trong giai đoạn đầy hỗn loạn, cựu tiền vệ người Anh nhanh chóng giúp Manchester United thay đổi bộ mặt. Từ một tập thể gây thất vọng với vị trí thứ 15 mùa trước, đội chủ sân Old Trafford giờ đã giành vé dự UEFA Champions League và còn nguyên cơ hội cán đích trong tốp 3 Premier League.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ là HLV Carrick vẫn chưa nhận được cam kết rõ ràng từ ban lãnh đạo. Hợp đồng hiện tại của chiến lược gia 44 tuổi chỉ còn lại hai trận đấu. Trong khi đó, MU vẫn liên tục xuất hiện tin đồn muốn đưa Iraola về dẫn dắt đội bóng từ mùa giải tới.

HLV Carrick xuất sắc giúp Man United nằm trong tốp 3 Premier League. Ảnh: EPA.

Cựu trung vệ huyền thoại Jaap Stam cho rằng đây là thời điểm cực kỳ nhạy cảm. Theo ông, nếu MU tiếp tục kéo dài sự im lặng, Carrick có thể mở các cuộc đàm phán với những đội bóng khác đang cần HLV mới.

Stam nhấn mạnh rằng Carrick đã chứng minh được năng lực cầm quân trong giai đoạn khó khăn nhất của Manchester United. Việc đưa đội bóng trở lại Champions League là thành tích đủ lớn để ông xứng đáng nhận một bản hợp đồng dài hạn.

HLV Iraola trong tầm ngắm của Quỷ đỏ. Ảnh: EPA.

Cựu hậu vệ người Hà Lan cũng đánh giá rất cao sự am hiểu của Carrick với văn hóa đội bóng. Theo Stam, đây là điều mà các HLV bên ngoài khó có thể mang lại ngay lập tức. Carrick từng là cầu thủ, trợ lý rồi HLV tạm quyền của MU, vì vậy ông hiểu rõ áp lực, bản sắc cũng như kỳ vọng tại Old Trafford hơn bất kỳ ai.

Dẫu vậy, khi MU vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho Iraola, khả năng Carrick rời CLB sau mùa giải này ngày càng lớn. Với những gì đã thể hiện, nhà cầm quân người Anh chắc chắn sẽ không thiếu lời mời từ các đội bóng muốn xây dựng dự án mới quanh một HLV trẻ giàu tiềm năng.