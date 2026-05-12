Hé lộ CLB tiếp theo của Salah sau khi rời Liverpool: Ở lại châu Âu 12/05/2026 11:15

(PLO)- Lựa chọn hàng đầu của Mo Salah cho CLB tiếp theo là gì khi "đề nghị 52 triệu bảng Anh cho hợp đồng ba năm" được hé lộ.

Mohamed Salah sẽ chính thức rời Liverpool mùa hè này, với rất nhiều CLB quan tâm đến tuyển thủ Ai Cập khi anh đang cân nhắc bước đi tiếp theo của mình. Theo các nguồn tin, huyền thoại của đội chủ sân Anfield này được cho là muốn ở lại châu Âu chơi bóng.

Cũng có thông tin cho rằng CLB Fenerbahce thuộc giải Vô địch Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đề nghị cầu thủ 33 tuổi người Ai Cập một hợp đồng ba năm, với mức lương có thể lên tới khoảng 52 triệu bảng Anh. Salah sẽ sớm rời khỏi Liverpool sau gần một thập kỷ gắn bó với vùng Merseyside.

Mo Salah đã giành được nhiều danh hiệu lớn kể từ khi gia nhập Liverpool dưới thời HLV Jurgen Klopp vào tháng 6 năm 2017. Những danh hiệu đó bao gồm hai chức vô địch Premier League, Champions League, FA Cup và hai League Cup.

Salah sẽ rời Liverpool sau khi kết thúc mùa giải này. ẢNH: PA WIRE

Nhưng phong độ của cầu thủ chạy cánh người Ai Cập đã sa sút nghiêm trọng trong mùa giải này, dẫn đến việc HLV Arne Slot loại anh khỏi đội hình chính trong một số trận đấu. Những đồn đoán về bước đi tiếp theo của Salah đã rộ lên kể từ khi anh tuyên bố rời Liverpool vào tháng 3 .

Cầu thủ từng khoác áo Chelsea, AS Roma và Fiorentina này đã được liên hệ mạnh mẽ với việc chuyển đến giải Saudi Pro League của Saudi Arabia trong những năm gần đây và từng nhận được lời đề nghị trị giá 150 triệu bảng Anh từ Al Ittihad vào năm 2023, nhưng Liverpool đã từ chối.

Và tờ The Sun (Anh) hiện đưa tin lựa chọn ưu tiên của Mo Salah là ở lại châu Âu, mặc dù anh có thể kiếm được nhiều tiền hơn nếu chuyển đến Saudi Arabia vào mùa hè này. Trong khi đó, theo các báo cáo từ Ai Cập, CLB cũ của HLV Jose Mourinho là Fenerbahce đã gặp gỡ người đại diện của Salah và trình bày kế hoạch của họ cho ba năm tới.

Có thông tin Fenerbahce đang lên kế hoạch xây dựng đội hình xung quanh Salah nhằm mục tiêu giành chức vô địch Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên kể từ năm 2014. Các báo cáo cũng cho rằng trong cuộc gặp, người đại diện của Salah được thông báo Fenerbahce sẵn sàng trả mức lương 17,3 triệu bảng mỗi năm và sẽ sẵn lòng ký hợp đồng ba năm với anh, theo đó ngôi sao người Ai Cập sẽ bỏ túi khoảng 52 triệu bảng Anh trong khoảng thời gian đó.

Liverpool rất khó tìm được người thay thế ngôi sao người Ai Cập. ẢNH: AMA/GETTY

Thông tin này xuất phát từ những tuyên bố gần đây ở Ai Cập cho rằng gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha Real Madrid đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của Salah. Tuy nhiên, chính sách chuyển nhượng của Real Madrid thường không cho phép đưa ra những lời đề nghị béo bở cho một cầu thủ đang ở giai đoạn cuối sự nghiệp.

Các CLB ở Ý, bao gồm AS Roma, Juventus và Inter Milan, cũng được cho là đang quan tâm đến cầu thủ người Ai Cập. Cũng có thông tin, Mohamed Salah có thể làm đồng đội với Lionel Messi tại Inter Miami thuộc giải MLS của Mỹ, mặc dù giới hạn lương của giải đấu có thể là một rào cản.