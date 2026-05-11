Casemiro nhận mức lương gấp đôi Bruno Fernandes 11/05/2026 13:15

Ngôi sao người Brazil Casemiro nhiều khả năng sẽ không nhận được khoản tăng lương đáng kể tại MU, nhưng có thể sẽ được hưởng mức lương cao hơn nhiều khi rời Old Trafford vào cuối mùa giải này.

Theo đó, việc Manchester United giành quyền tham dự Champions League mùa giải tới đồng nghĩa với việc một số cầu thủ sẽ được tăng lương 25%. Tuy nhiên, không phải tất cả các thành viên trong đội đều được hưởng lợi từ việc tăng lương. Được biết, đội trưởng Bruno Fernandes sẽ là người hưởng lợi nhiều nhất, nhận mức lương ước tính 250.000 bảng Anh mỗi tuần nhờ đợt tăng lương này và trở thành cầu thủ có thu nhập cao nhất của "quỷ đỏ" thành Manchester.

Casemiro, người đã xác nhận kế hoạch rời MU vào cuối mùa này sau khi hết hợp đồng, dường như chắc chắn sẽ gia nhập Inter Miami vào mùa hè này. Các báo cáo cho biết cầu thủ người Brazil sẽ nhận được mức lương cao hơn nhiều so với 350.000 bảng mỗi tuần Anh mà anh hiện đang kiếm được tại MU.

Casemiro sẽ nhận mức lương hơn gấp đôi Bruno Fernandes nếu gia nhập Inter Miami. ẢNH: MIRROR/GETTY

Cựu ngôi sao Real Madrid Casemiro được cho là sẽ ký hợp đồng hai năm với CLB do huyền thoại Manchester United là Sir David Beckham, đồng sở hữu. Hợp đồng của Casemiro với Inter Miami được đồn đoán sẽ mang về cho anh mức lương khổng lồ 600.000 bảng Anh mỗi tuần, gấp đôi mức lương hiện tại của Bruno Fernandes tại MU.

Casemiro, 34 tuổi, từng được liên hệ chuyển đến các CLB Al Hilal và Al Nassr của Saudi Arabia. Tuy nhiên, tiền vệ người Brazil được cho là không muốn chuyển cả gia đình đến Trung Đông, và mục tiêu của anh là gia nhập giải MLS của Mỹ.

Sir Jim Ratcliffe, đồng chủ sở hữu của MU, luôn muốn cắt giảm quỹ lương của CLB và trước đây từng chỉ trích thương vụ đưa Casemiro đến Old Trafford vào tháng 8 năm 2022. Do đó, lãnh đạo MU đã cho phép Casemiro ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Theo các nguồn tin, MU đang nhắm đến Elliott Anderson của Nottingham Forest, Carlos Baleba của Brighton hoặc Adam Wharton của Crystal Palace như những người thay thế tiềm năng.

Casemiro, người đã ghi chín bàn thắng mùa này, đã chứng tỏ vai trò quan trọng trong đội hình Manchester United dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick. Việc MU tìm người thay thế Casemiro là không hề dễ dàng, sau sự vắng mặt anh trong trận hòa Sunderland 0-0 đã phơi bày điểm yếu chí mạng của MU.

Nếu ở lại MU, Bruno Fernandes phải làm việc nhiều hơn vì không còn Casemiro ở bên cạnh. ẢNH: MIRROR/GETTY

Việc MU tăng lương là phần thưởng cho một số thành viên trong đội hình, bao gồm cả Kobbie Mainoo, người mới đây đã ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với CLB. Harry Maguire, người cũng đã gia hạn hợp đồng thêm một năm với MU, cũng được cho là sẽ nhận được mức lương cao hơn.

Theo tờ The Guardian (Anh), mức lương của Mainoo và Maguire tăng đáng kể nhờ việc Manchester United giành được suất tham dự Champions League mùa giải tới. Trong khi danh tính những người không được tăng lương vẫn chưa được tiết lộ, người ta hiểu rằng bất kỳ khoản tăng lương nào cũng đều gắn liền với các điều khoản hợp đồng riêng của từng cá nhân.

Trong khi đó, việc Bruno Fernandes được tăng lương diễn ra sau khi anh được Hiệp hội Nhà báo Bóng đá (Football Writers' Association) vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của bóng đá Anh. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã từ chối những lời đề nghị béo bở từ Saudi Arabia vào mùa hè năm ngoái để dẫn dắt MU mùa này, ghi được 8 bàn thắng và 19 pha kiến ​​tạo.

Bruno Fernandes chỉ cần thêm một pha kiến ​​tạo nữa trong hai trận đấu còn lại để san bằng kỷ lục kiến ​​tạo mọi thời đại của Premier League, hiện đang được nắm giữ bởi Thierry Henry và Kevin De Bruyne. Fernandes đã giành được danh hiệu cầu thủ hay nhất mùa giải của bóng đá Anh với cách biệt chỉ 28 phiếu bầu so với Declan Rice của Arsenal, chiếm 45% tổng số phiếu.

Bruno Fernandes trở thành cầu thủ của MU đầu tiên giành được giải thưởng trên, kể từ Wayne Rooney năm 2010. Tương lai lâu dài của Fernandes tại Old Trafford vẫn còn chưa chắc chắn, mặc dù anh đang có hợp đồng với "quỷ đỏ" đến năm 2027, và có điều khoản gia hạn thêm một năm.