Đề xuất trao đổi Rashford giúp MU chiêu mộ ngôi sao giá 131 triệu bảng 12/05/2026 10:46

Đó là dòng tít được chia sẻ trên tờ Mirror (Anh). Ngôi sao của MU Marcus Rashford đã trải qua mùa giải 2025 - 2026 theo dạng cho mượn tại Barcelona nhưng có thể sẽ chuyển đến một CLB khác trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè kết thúc.

Cựu hậu vệ của MU Jaap Stam đã đưa ra ý tưởng chuyển nhượng Marcus Rashford sang AC Milan thay vì Barcelona. Cầu thủ người Hà Lan tin rằng một thương vụ trao đổi giữa Rashford và Rafael Leao có thể phù hợp với tất cả các bên và giúp MU có thêm một vũ khí mới trên hàng công.

Rafael Leao, 26 tuổi, được cho là sẽ rời AC Milan vào mùa hè này sau bảy năm gắn bó với đội chủ sân San Siro. Tuyển thủ Bồ Đào Nha có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 131 triệu bảng Anh, nhưng nhiều khả năng anh sẽ được bán với giá thấp hơn đáng kể nếu bất kỳ CLB nào muốn chiêu mộ anh trực tiếp.

Stam muốn thấy Leao gia nhập MU. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Barcelona có quyền mua đứt Rashford với giá khoảng 26 triệu bảng Anh sau một thời gian mượn anh từ Manchester United thành công, nhưng vẫn chưa hoàn tất thương vụ. Mặc dù tuyển thủ Anh vẫn có thể trở lại Old Trafford, Stam đã đưa ra ý kiến ​​về một thỏa thuận trao đổi, theo đó Rashford sẽ chuyển đến Ý.

"Có lẽ một thương vụ trao đổi giữa Rafael Leao và Marcus Rashford sẽ khả thi", cựu trung vệ lừng danh của MU Stam nói với ComeOn, "Leao cũng là một cầu thủ giỏi. Leao đã thể hiện tiềm năng của mình ở AC Milan, tất nhiên rồi, về những gì cậu ấy có thể làm. Tôi nghĩ Leao là một cầu thủ nên nằm trong danh sách mục tiêu của MU.

Tuy nhiên, bạn cần phải xem xét không chỉ kỹ năng của cầu thủ mà còn cả tâm lý của họ. Bạn cần cân nhắc tình hình hiện tại của CLB, cầu thủ nào họ muốn chiêu mộ sẽ giúp CLB tiến lên phía trước, để tránh những bất mãn từ những cầu thủ không được chọn vào đội hình xuất phát.

Chúng ta đã thấy điều đó có thể tạo ra sự xáo trộn trong phòng thay đồ. Vì vậy, bạn cần phải xem xét tính cách của các cầu thủ, toàn cảnh vấn đề, và ai là cầu thủ tốt nhất để đưa về CLB. Thật thú vị khi chiêu mộ được những cầu thủ như vậy, nhưng bạn không cần phải nhìn vào điều gì là tốt nhất ở thời điểm hiện tại, bạn cần phải nhìn vào các dự án dài hạn và những gì thực sự quan trọng đối với CLB".

Rafael Leao đã ghi được 9 bàn thắng ở Serie A mùa này, với việc AC Milan sử dụng anh ở nhiều vị trí trên hàng công. Leao đá chính trên hàng công cùng với Santi Gimenez vào Chủ nhật nhưng không ghi được bàn nào khi Rossoneri để thua Atalanta 3-2 trên sân nhà.

Rashford nhiều khả năng sẽ được MU bán đứt. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Chỉ còn hai trận đấu nữa là kết thúc mùa giải, đội bóng của HLV Max Allegri đang đứng trước nguy cơ bỏ lỡ suất tham dự Champions League. Hiện tại AC Milan đang đứng thứ tư, hơn AS Roma ở vị trí thứ năm nhờ thành tích đối đầu tốt hơn và hơn Como ở vị trí thứ sáu hai điểm, nhưng chỉ thắng một trong sáu trận đấu gần nhất tại giải Serie A.

Trong khi đó, Marcus Rashford đã có một cuối tuần thành công hơn nhiều. Anh mở tỷ số khi Barcelona đánh bại Real Madrid 2-0 để giành chức vô địch La Liga, bàn thắng thứ tám của anh ở giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha mùa này và thứ 14 trên mọi đấu trường.