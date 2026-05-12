Lời thỉnh cầu của Casemiro gửi đến HLV đặc biệt 12/05/2026 12:15

Casemiro đã xác nhận sẽ giữ nguyên kế hoạch rời Manchester United vào mùa hè này và đang hướng tới World Cup 2026 cùng đội tuyển Brazil dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Ý Carlo Ancelotti. Casemiro đã gửi lời thỉnh cầu đặc biệt đến HLV đội tuyển Brazil, Carlo Ancelotti.

Theo đó, tiền vệ sắp rời Manchester United Casemiro mong muốn HLV Ancelotti gọi Neymar trở lại tuyển Brazil tham dự World Cup với niềm tin rằng Neymar có thể là người tạo nên bước ngoặt giúp đội tuyển quốc gia giành chức vô địch mùa hè này. Neymar, 34 tuổi, đã vắng mặt trong các trận đấu quốc tế kể từ khi bị đứt dây chằng chéo trước và sụn chêm ở đầu gối trái cách đây hai năm rưỡi.

Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử đội tuyển quốc gia Brazil Neymar đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật nhỏ ở cùng một đầu gối vào cuối năm ngoái. Anh cũng đã trải qua một cuộc phẫu thuật khác ở cùng khu vực đó trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia gần đây nhất vào tháng Ba.

Neymar rời Al Hilal cách đây gần 18 tháng. Anh đã trở lại CLB thời thơ ấu của mình, Santos, và tìm lại được phong độ cũng như thể lực. Tiền đạo này đã ghi bàn trong hai trận liên tiếp chỉ vài ngày trước khi Ancelotti công bố đội hình tuyển Brazil. Casemiro không hề nghi ngờ về giá trị của Neymar đối với đội tuyển quốc gia.

Phát biểu trên kênh YouTube Rio Ferdinand Presents, Casemiro nói: "Đó là quyết định của tôi, nhưng quyết định đầu tiên bạn cần đưa ra là nói với Neymar rằng, "Này Neymar, cậu không thể chơi mọi trận đấu".

Neymar từng chơi trong mọi trận đấu. Với tôi, điều đó không hoàn hảo đối với Neymar, tôi nghĩ cậu ấy vào sân khi trận đấu chưa kết thúc, trận đấu vẫn còn mới. Và đóng góp một pha kiến ​​tạo đặc biệt, một bàn thắng đặc biệt là vai trò của cậu ấy."

Trong khi đó, huyền thoại MU Rio Ferdinand hỏi thêm: "Neymar có thể thay đổi cục diện trận đấu?", và Casemiro đồng ý: "Đúng vậy, thay đổi cục diện trận đấu, nhưng hiện tại chúng tôi không có loại cầu thủ đó, chúng tôi không có. Vì vậy, theo ý kiến ​​của tôi là nên gọi Neymar trở lại tuyển Brazil, nhưng đó là quyết định của HLV Carlo Ancelotti".

Khi được hỏi về ý nghĩa của mối quan hệ với người thầy cũ ở Real Madrid, người đã đưa Casemiro trở lại đội tuyển quốc gia Brazil vào năm ngoái sau thời gian dài vắng bóng giống như Neymar, Casemiro nói: "Tôi có cảm xúc rất tốt với Carlo Ancelotti. Tôi biết Ancelotti thích gì, không thích gì, tôi biết tất cả mọi thứ.

Tôi đã quen biết Ancelotti từ lâu, ông ấy là bạn tôi từ lâu rồi, nên tôi biết đôi khi tôi thúc ép ông ấy, đôi khi không, tôi biết mọi thứ về Ancelotti. Ancelotti nằm trong top ba HLV giỏi nhất thế giới. Trong 15 năm qua, ông ấy luôn là người giỏi nhất. Ancelotti là người giỏi nhất, vì vậy ông ấy không chỉ là HLV của tôi, mà còn là bạn của tôi".

Khi được hỏi điều gì khiến vị HLV người Ý "đặc biệt" này khác biệt so với các đồng nghiệp trong giới huấn luyện, Casemiro đã giải thích với Rio Ferdinand: "Đối với tôi, điều đầu tiên là Ancelotti trao cho các cầu thủ những gì họ thích. Anh hiểu chứ?

"'Tôi đưa cho anh một thứ anh muốn, anh trao cho tôi thứ khác". Nhưng không thể chiến thắng chỉ với một HLV giỏi tâm lý, bạn cần một chiến thuật tốt, phải có chiến thuật. Bạn cần biết điều này, bạn không thể chỉ có một điều giỏi duy nhất. Để giành được danh hiệu, bạn cần mọi thứ, nhưng đối với tôi, điều tốt nhất là một HLV giỏi, người hiểu rõ các cầu thủ".

Là một cầu thủ tự do vào mùa hè này, Casemiro sẽ có quyền lựa chọn đội bóng và HLV tiếp theo của mình. Anh đã thể hiện rõ lập trường sau khi thông báo sẽ rời Manchester United vào đầu năm.

Cầu thủ 34 tuổi người Brazil nói với ESPN rằng hoàn toàn không có khả năng anh thay đổi ý định và ở lại MU. Casemiro khẳng định, "Tôi không nghĩ là có cơ hội, không có cơ hội nào cả, chủ yếu là vì những gì tôi đã nói, bạn biết đấy? Hãy rời khỏi cánh cửa lớn này.

Tôi nghĩ đó là bốn năm tuyệt vời và đáng nhớ, và tôi vô cùng biết ơn không chỉ Manchester United mà còn cả người hâm mộ, nhưng tôi nghĩ mình phải ra đi trong hòa bình, phải kết thúc sự nghiệp ở đỉnh cao. Tôi sẽ mãi là một người hâm mộ Manchester United ở Anh, và tôi chỉ muốn cảm ơn tất cả tình yêu thương mà người hâm mộ dành cho tôi".