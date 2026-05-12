Antony bóng gió chỉ trích MU 12/05/2026 11:45

Ngôi sao chạy cánh người Brazil Antony đã trải qua quãng thời gian tồi tệ tại MU nhưng anh đã tìm lại phong độ tốt nhất sau khi rời Old Trafford để gia nhập Real Betis của Tây Ban Nha. Antony tin rằng sự tự tin mới tìm được tại Real Betis đã giúp anh có được "mùa giải tốt nhất" trong sự nghiệp.

Cựu cầu thủ Manchester United Antony đã có một mùa giải tuyệt vời cùng đội bóng Tây Ban Nha. Antony đã ghi được 14 bàn thắng và có 10 pha kiến ​​tạo trong tất cả các giải đấu mùa này, đồng thời cũng ghi được 5 bàn trong nửa mùa giải khi được cho mượn ở La Liga. Phong độ đó hoàn toàn trái ngược với những màn trình diễn của anh tại Old Trafford.

Antony chỉ ghi được 12 bàn thắng trong 96 lần ra sân cho MU sau khi chuyển đến từ gã khổng lồ Ajax của Hà Lan với giá 81 triệu bảng Anh. Giải thích về phong độ gần đây của mình, Antony cho rằng sự tin tưởng mà HLV Manuel Pellegrini và các đồng đội tại Real Betis dành cho anh là một sự giúp đỡ rất lớn.

Antony đã tìm lại phong độ tại Real Betis sau khi rời MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

Trả lời phỏng vấn DAZN, cựu sao của Ajax và MU Antony nói: "Tôi rất hạnh phúc. Đó là kết quả của rất nhiều nỗ lực, như bạn đã nói, tôi rất tự hào về những gì mình đã làm. Tôi cũng rất biết ơn các đồng đội và HLV, người đã cho tôi rất nhiều sự tự tin. Chúng ta sẽ tiếp tục tiến về phía trước".

Antony nói thêm: "Trước hết, tôi rất vui vì mùa giải này mình đang có. Đây là mùa giải tốt nhất của tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào. Tôi biết những hy sinh mà tôi đã phải trải qua khi thi đấu. Hơn 20 trận đấu với sự khó chịu, tôi luôn nói rằng khi khoác lên mình chiếc áo này, tôi đã hy sinh bản thân mình".

Antony có khả năng đối đầu với CLB cũ MU tại Champions League mùa giải tới. Real Betis vẫn đang cạnh tranh một suất tham dự Champions League mùa giải tới. Real Betis hiện đứng thứ năm trên bảng xếp hạng La Liga và hơn Celta Vigo bốn điểm trước khi bước vào ba trận đấu cuối cùng của mùa giải. Trước đó, Antony đã giải thích lý do tại sao anh gặp nhiều khó khăn ở MU và cho rằng cuộc sống cá nhân là một lý do lớn.

Cựu sao MU Antony đã ghi được 14 bàn thắng cho Real Betis mùa này. ẢNH: MIRROR/GETTY

“Tôi nghĩ rằng, ngoài sự nghiệp bóng đá, cuộc sống cá nhân đã cản trở tôi rất nhiều, bởi những chuyện tôi đã trải qua, những khoảnh khắc tôi đã sống trong đó", Antony khẳng định, “Dù muốn hay không, nó đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Vì vậy, tất nhiên, tôi biết tiềm năng của mình.

Việc tôi được tham dự World Cup không phải là ngẫu nhiên, việc tôi được bán cho Manchester United với giá cao cũng không phải là ngẫu nhiên, và tôi biết giá trị của mình. Mọi người chỉ nhìn vào hiện tại, chứ không nhìn vào bức tranh toàn cảnh, những gì đã dẫn đến điều đó.

Như tôi đã nói, cảm nhận của tôi ở Manchester United là tôi có những khoảnh khắc tốt, cũng có những khoảnh khắc tồi tệ, nhưng tất nhiên tôi có thể làm được nhiều hơn, làm tốt hơn".