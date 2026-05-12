3 ngôi sao dự 6 kỳ World Cup liên tiếp là ai? 12/05/2026 13:45

Còn khoảng 1 tháng nữa, quả bóng World Cup 2026 bắt đầu lăn. Có những đội tuyển lần đầu dự chuỗi ngày lễ hội thế giới như Curacao, Cape Verde, Jordan,...

Nhưng ở đây nói về 3 ngôi sao dự 6 kỳ World Cup liên tiếp, 2 người rất dễ đoán đó là Messi và Ronaldo, còn người thứ ba là ai? Đó chính là thủ môn huyền thoại Guillermo Ochoa của tuyển Mexico.

Ronaldo, 41 tuổi và Messi, 39 tuổi dự 6 kỳ World Cup. Ảnh: G.N

Người gác đền 40 tuổi của tuyển Mexico này có tên trong danh sách cuối cùng mà HLV Javier Aguirre vừa công bố. Ngay sau khi biết mình có tên trong danh sách cuối cùng dự World Cup 2026 của tuyển Mexico, thủ môn Guillermo Ochoa viết lên dòng trạng thái: “Lại xếp áo lên đường một lần nữa... đó là cuộc lữ hành. Đây là lần cuối cùng tôi lên tuyển tập trung chuẩn bị dự World Cup 2026. Lần này với tôi thật khác, một trái tim hơn cả sự đủ đầy, hơn những ký ức, hơn những giấc mơ, nhưng cảm xúc thì vẫn như hồi một đứa trẻ và hãy cháy hết mình vì nó”.

Ochoa, 40 tuổi dự kỳ World Cup lần thứ 6.

Thủ thành Guillermo Ochoa cùng với Messi và Ronaldo là người dự 6 kỳ World Cup liên tiếp từ World Cup 2006 tại Đức, đến 2010 tại Nam Phi, 2014 tại Brazil, 2018 tại Nga và 2022 ở Qatar và sắp tới là 2026 tại Bắc Mỹ.

Ochoa nói với đài truyền hình TUDN: “Đây có thể là World Cup cuối cùng của tôi, tôi phải chuẩn bị chu đáo nhất có thể".

Giọng ca Shakira, người Colombia, vợ cũ của trung vệ Gerald Pique cũng hát bài hát chính thức 4 kỳ World Cup. World Cup 2026 cô hát bài Dai Dai. Ảnh:G.N

"Với những trận World Cup, tôi không thể nào quên quốc ca trỗi dậy cùng nguồn cảm hứng cực độ khi thể hiện ở World Cup, đó cũng là những phút giây thay đổi cuộc đời tôi. Với tôi, tuổi tác không là vấn đề, đất nước gọi, tôi sẽ có mặt”, Ochoa nói thêm.