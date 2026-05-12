Arsenal bị cảnh báo “cái chết” trước cửa thiên đường 12/05/2026 14:14

(PLO)- Dù đang tiến rất gần đến chức vô địch Premier League mùa giải 2025-2026 sau chiến thắng tối thiểu West Ham 1-0, nhưng Arsenal vẫn bị cảnh báo quyết liệt.

Trận thắng mới nhất của Arsenal đã giúp đoàn quân của HLV Mikel Arteta nắm lợi thế lớn trong cuộc đua với Manchester City ở cuộc chơi lớn Ngoại hạng Anh khi chỉ cần thắng hai vòng cuối là chắc chắn đăng quang.

Dù vậy, cựu hậu vệ tuyển Anh Stephen Warnock cho rằng Arsenal vẫn chưa thể ăn mừng quá sớm. Theo ông, trận gặp Crystal Palace ở vòng cuối có thể trở thành thử thách cực kỳ nguy hiểm với Pháo thủ thành London, đặc biệt trong bối cảnh áp lực vô địch ngày càng lớn.

Chuyên gia Warnock nhận định Arsenal có thể gặp khó nếu Palace tung ra đội hình mạnh nhất. Ông tin rằng sức ép tâm lý trong giai đoạn quyết định mùa giải luôn là yếu tố rất dễ khiến các cầu thủ đánh mất sự ổn định, nhất là khi chỉ một sai lầm nhỏ cũng phá hỏng cả mùa bóng.

Declan Rice và đồng đội có lợi thế hơn Man City trong cuộc đua nước rút Premier League. Ảnh: EPA.

Điều khiến trận đấu trở nên khó lường nằm ở kế hoạch sử dụng nhân sự của HLV Oliver Glasner. Chỉ ba ngày sau màn đối đầu Arsenal, Crystal Palace sẽ bước vào trận chung kết UEFA Europa Conference League Final. Vì thế, khả năng đội bóng thành London xoay tua lực lượng để giữ sức cho các trụ cột hoàn toàn có thể xảy ra.

Warnock cho rằng mọi thứ sẽ phụ thuộc vào quyết định của Palace. Nếu họ tung đội hình phụ, Arsenal có lợi thế cực lớn. Ngược lại, nếu Glasner muốn duy trì nhịp thi đấu bằng lực lượng mạnh nhất, cuộc chiến tại Emirates có thể căng thẳng hơn rất nhiều so với dự đoán.

Thầy trò Arteta sẽ rất cẩn trọng ở buổi chợ chiều Ngoại hạng Anh. Ảnh: EPA.

Trước khi chạm trán Palace, Arsenal sẽ tiếp đón Burnley trên sân nhà. Đây được xem là cơ hội thuận lợi để Pháo thủ giành thêm ba điểm khi Burnley đã xuống hạng và trải qua chuỗi 10 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng.

Vài tuần trước, nhiều người tin Arsenal đã hết cơ hội cạnh tranh chức vô địch. Tuy nhiên, chuỗi kết quả tích cực gần đây giúp đội bóng của HLV Arteta giành lại quyền tự quyết và đứng trước cơ hội tạo nên cái kết có hậu cho mùa giải.